Das Beste an Avengers 4 bleibt bestehen, der MCU-Boss vernichtet die Captain America-Gerüchte

Durchatmen, Avengers 4-Fans. Taschentücher raus, Captain America-Fans. Chris Evans kehrt nicht als Steve Rogers ins MCU zurück. Und das ist auch besser so, wirklich.

Es wäre die dümmste und unnötigste MCU-Entscheidung gewesen seit dem Casting von Edward Norton als Hulk. Im Januar kamen Gerüchte auf, Marvel wolle allen Ernstes Chris Evans als Captain America zurückholen. Als würde man die Avengers-Regisseure bitten, Apocalpyse Now neu drehen.

Ab Freitag auch die neue MCU-Serie: Bei Disney+ könnt ihr alle MCU-Filme und -Serien im Abo streamen *

Worauf ich hinaus will: Wenn irgendeine Marvel-Figur einen perfekten Kreis im MCU drehte, dann Steve Rogers. Welcher Barbar würde diese Reise mit einer Rückholaktion zerstören? Das tut doch schon beim Drübernachdenken weh.

Gerüchte um Chris Evans' Rückkehr zerstört: Das sagt der Marvel-Boss dazu

Es wird, solange Kevin Feige lebt, nicht dazu kommen. Kurzer Rückblick zum Januar, als widersprüchliche, aber durchaus ernstzunehmende Meldungen um Caps Rückkehr die Runde machten.

The Falcon and The Winter Soldier - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Chris Evans solle in einer neuen Marvel-Geschichte auftauchen, hieß es, mit der Option für einen weiteren Film. Dabei handelte es sich aber nicht um Captain America 4 und 5. Stattdessen schrieb Deadline , dass Evans' Rückkehr den späteren MCU-Auftritten von Robert Downey Jr. gleichen könnte, also bessere Cameos wären. Evans selbst dementierte nicht eindeutig und die Quellen waren halbwegs verlässlich.

Jetzt kommt die Ansage von ganz oben: Gegenüber Entertainment Weekly erteilte Kevin Feige den Meldungen die klarstmögliche Absage:



Ich sage selten Nein zu irgendwas, denn die Dinge, wie sie passieren, überraschen mich immer wieder. Aber DAS Gerücht, ich denke, es wurde von dem Mann persönlich [Chris Evans] schnell ausgeräumt.

Danke, Kevin Feige: Der beste MCU-Moment in Avengers 4 bleibt bestehen

Kevin Feige sagt damit im Grunde, es kann alles passieren im MCU. Edgar Wright darf seine eigene Ant-Man-Version fertigdrehen, Bradley Cooper wird irgendwann als antropomorpher Waschbär in Guardians of the Galaxy auftreten, aber das, die Rückkehr von Captain America, das wird nicht passieren, nur über seine Leiche.

© Disney Peggy Carter und Steve Rogers

Er beruhigt damit alle (mich), die am Ende von Avengers 4 im Kino saßen, Steve Rogers mit seiner Peggy Carter durchs Küchenfenster tanzen sahen und dachten, gut, das war es, besser wird es im MCU nicht mehr (auch ich).

Man kann von dem zweiterfolgreichsten (nimm das!) Film aller Zeiten halten, was man will. Aber diese Szene ist vollkommen. Nur die Typen, die am Strand auch Sandburgen zertreten, würden sie mit einem weiteren Auftritt von Steve Rogers zerstören.

Nach WandaVision: Alle 17 neuen Marvel-Serien im Überblick

WandaVision hat eine neue Ära des Marvel Cinematic Universe bei Disney+ begonnen. In dieser Folge von Streamgestöber schauen wir auf die 17 neuen Marvel-Serien, auf die ihr euch 2021 bis 2023 freuen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Matthias, Max und Patrick haben sich die 17 (!) Marvel-Serien näher angeschaut, die uns nach der Avengers-Sitcom WandaVision demnächst bei Disney+ erwarten. Im Podcast erfahrt ihr alles zu den neuen Serien, welche wirklich Highlight-Potenzial haben und welche unser Interesse kaum wecken können.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Würdet ihr Captain America gerne noch mal im MCU sehen?