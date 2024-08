"Das Ende ist nur schwer zu rechtfertigen": Das Umbrella Academy-Finale auf Netflix spaltet die Kritik

Die 4. Staffel von The Umbrella Academy hat uns auf Netflix erreicht. Die Kritik reagiert verhalten auf das große Finale der Superhelden-Serie mit Elliot Page und Tom Hopper.

Nach fünf Jahren wurde die Superhelden-Serie The Umbrella Academy mit einer 4. Staffel auf Netflix zum Abschluss gebracht. Während Fans ganze zwei Jahre auf die sechs finalen Folgen warten mussten, stellt sich bei vielen nun nicht nur Enttäuschung über das Ende ein – sondern auch darüber, wie das Ende vonstattengeht. Die Presse hat nämlich bisher eher durchwachsene Gefühle für das Netflix-Finale mit Elliot Page und Tom Hopper übrig.

Das Netflix-Finale von The Umbrella Academy Staffel 4 verliert laut der Presse ihren Fokus

So schreibt etwa Lauren Thoman von The Wrap, dass sich das Finale nur schwer mit dem vereinen ließe, was The Umbrella Academy in den 3 Staffeln zuvor gezeigt habe:

Wenn man die Serie für die Figuren schaut und hofft, dass die finale Staffel einen zufriedenstellenden Abschluss für diesen wilden Ritt der letzten fünf Jahre bieten wird, ist es schwer, das Serienfinale mit der Reise zu vereinen, die wir dorthin gemacht haben. Das Ende ist nur schwer mit dem zu rechtfertigen, was alles vorher passiert ist. Und wenn wir das alles nochmal machen könnten, würden wir uns vielleicht etwas früher im Prozess fragen, was überhaupt der Sinn dahinter ist?

Auch Therese Lacson von Collider findet, dass die Serie in der finalen Staffel ihren Fokus verliere:

Wenn Staffel 4 irgendetwas beweist, dann dass alles in sich zusammenfällt, wenn der Fokus sich von den Hargreeves wegverlagert.

Für Jen Lennon von AV Club hätte das Ende dagegen noch ein bisschen verrückter sein können:

Für eine Serie, die im Durcheinander gedeiht, war das Ende enttäuschend sauber.

"Total bekloppter Enthusiasmus": Andere feiern das Umbrella Academy-Finale

Es gibt jedoch positive Stimmen zum Umbrella Academy-Finale, wie etwa von Ed Power des Daily Telegraph . So komme auch in Staffel 4 die Verrücktheit der Serie und ihrer Figuren zur Geltung, die sich von Beginn an als Stärke hervortat:

All diese Bälle werden mit total beklopptem Enthusiasmus jongliert. Die Tonalität kann komplett durcheinander sein: komödiantisch in einem Moment, im nächsten Moment trostlos. Dennoch zeigt The Umbrella Academy echte Zuneigung für seine liebenswerten Spinner.

Emily Garbutt von Total Film zeigt sich schließlich diplomatisch und kann die guten und schlechten Seiten des Finales sehen:

Es gibt viel zu viele Storylines, die scheinbar vergessen, abgetan oder am Wegesrand liegen gelassen wurden, um uns durch die emotionale Wucht der vorherigen Staffeln zu tragen. Aber, wie bei jeder guten Familienzusammenkunft, kann über die meisten Frustrationen hinweggesehen werden.

Aktuell hält die 4. Staffel von Umbrella Acadamy bei Rotten Tomatoes einen Score von 54 Prozent bei 13 Kritiken. Eine eigene Meinung könnt ihr euch ab sofort selbst bei Netflix bilden, wo die finalen sechs Folgen der Superhelden-Serie streamen.

