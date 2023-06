Das erste Bild aus Avatar 3 ist da, aber du musst ganz genau hinsehen, um den neusten Fan-Liebling zu entdecken

Avatar 3 wurde gerade um ein Jahr verschoben. Als kleinen Trost gibt es ein erstes Bild aus der Sci-Fi-Fortsetzung zu sehen, auf dem sich auch Fan-Liebling Spider versteckt.

Diese Woche mussten Avatar-Fans ganz stark sein. Disney verkündete eine Reihe neuer Starttermine, zu denen neben Marvel und Star Wars auch die James Cameron-Blockbuster rund um Pandora gehören.

Avatar 3 startet jetzt erst ein Jahr später im Dezember 2025 in den Kinos. Produzent Jon Landau teilte dazu ein Statement mit einem vagen ersten Bild aus der Sci-Fi-Fortsetzung. Darauf ist unter anderem Fan-Liebling Spider aus Avatar 2: The Way of Water zu sehen.

Avatar 3-Produzent gibt technischen Aufwand als Verschiebungsgrund an

Auf Twitter postete Landau ein Statement zur Avatar 3-Verzögerung, das auch ein Bild aus dem kommenden Sci-Fi-Blockbuster zeigt.

Jeder Avatar-Film ist ein spannendes, aber aufwendiges Unterfangen, das Zeit braucht, um das Qualitätsniveau zu erreichen, das wir als Filmemacher anstreben und das das Publikum erwartet. Das Team arbeitet hart und kann es kaum erwarten, im Dezember 2025 wieder Zuschauer nach Pandora zu bringen.

Wann starten Avatar 3, 4 & 5 im Kino?

Wenn ihr euch das Bild in der Großansicht anschaut, erkennt ihr im Hintergrund unter anderem Spider ( Jack Champion ), der mit dem Rücken zur Kamera steht.

Nach der Verschiebung soll Avatar 3 am 18. Dezember 2025 ins Kino kommen. Avatar 4 folgt dann ganze vier Jahre später am 20. Dezember 2029. Avatar 5 kommt erst im nächsten Jahrzehnt am 18. Dezember 2031 ins Kino.

