Teilnehmerin von GNTM rechnet mit Heidi Klums Show ab: "Diese Sendung hat nichts mit dem echten Modeln zu tun"

Bei Heidi Klums Modelshow Germany's Next Topmodel scheiden sich die Geister: Die einen bleiben der Show seit 20 Staffeln (!) treu, die anderen wollen vom künstlichen Reality-Drama nichts mehr wissen. Jetzt schießt eine ehemalige Teilnehmerin gegen das Format.

Seit fast 20 Jahren flimmert Germany's Next Topmodel über unsere Bildschirme und zählt zu den bekanntesten Shows im deutschen TV. Doch seit Jahren wird die Kritik immer lauter: Von absurden Laufsteg-Challenges bis zu umstrittenen Modelverträgen – immer mehr Zusehende und Ex-Kandidatinnen distanzieren sich von Heidi Klums Show. Jetzt meldet sich eine ehemalige Teilnehmerin zu Wort und teilt ordentlich gegen das TV-Format aus.

Darya Strelnikova rechnet mit GNTM ab: So schlecht denkt sie heute über Heidi Klums Show

Darya Strelnikova (32) ist keine Unbekannte im TV. 2015 nahm sie bei Germany's Next Topmodel teil und schaffte es sogar bis ins Halbfinale. Schon damals hatte sie mit dem Image als Lästerschwester zu kämpfen. 2020 kürte Heidi Klum sie in einer Spezial-Folge zur größten Zicke aller Zeiten. Doch das hinderte die gebürtige Ukrainerin nicht daran, eine erfolgreiche Karriere in den Medien zu starten. Sie war in verschiedenen Realityshows zu sehen – und lernte 2023 bei Are You The One Dschungelcamp-Star Fabio Knez kennen. Erst vor kurzem gab das attraktive Paar seine Verlobung bekannt.

Dass Darya auf GNTM und Heidi Klum nicht gut zu sprechen ist, macht sie jetzt auf Instagram deutlich. Vor ihren 450.000 Instagram-Follower:innen übt sie in typischer Darya-Manier heftige Kritik an der Show. Ihrer Meinung nach ginge es bei der skandalösen Reality-Show nicht wirklich um die Fashion-Welt: "Diese Sendung hat in meinen Augen gefühlt nichts mit dem echten Modeln zu tun." Außerdem sei es an der Zeit, das Casting-Format endlich zu begraben: "Langsam hat es sich ausgemodelt." Vielen dürfte die Ironie nicht entgehen, dass Darya die Show selbst nur als Sprungbrett für eine Karriere im Trash-TV nutzte.

Ihre Fans wollten wissen, ob Darya Heidi Klums Show überhaupt noch schaue. Gewohnt ehrlich gibt sie zu, dass ihr Interesse längst verpufft sei. Aus beruflichen Gründen habe sie nur die erste Folge der neuen Staffel gesehen: "Ich war bei der Premiere von der ersten Folge der diesjährigen Staffel in Berlin, die habe ich gesehen." Sonst wolle sie von GNTM aber nichts mehr wissen: "Ich schaue aber seit Jahren eigentlich nichts mehr von Topmodel an."

