Das gab es in 20 Jahren Dschungelcamp noch nie: Diesen Negativ-Rekord stellen die Promis an Tag 14 auf

Im Dschungelcamp stellen die Stars Jahr für Jahr neue Rekorde auf. 2025 gibt es bei Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! einen besonders negativen auf.

Zwei Wochen liegen bereits hinter den Promis im Dschungelcamp und es geht mit großen Schritten aufs Finale zu. Doch bevor die Dschungelkrone ihren Besitzer wechselt, brechen die Stars noch einen Rekord – aber nicht im positiven Sinne.

Dschungelcamp 2025: Sam Dylan bricht Negativ-Rekord

Doch vorher kommen wir noch zu einer negativen Einzelleistung. Sam Dylan wurde von den Zuschauer:innen Tag für Tag in die Prüfungen gewählt. Danni Büchners weltweiten Prüfungs-Rekord konnte er zwar nicht brechen, dafür einen anderen. Sam Dylan brach so viele Dschungelprüfungen ab, wie kein Star vor ihm. Dreimal brach er eine Dschungelprüfung ab, indem er den Satz "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" rief.

Ein Negativ-Rekord kommt selten allein: So viele Abbrüche gab es noch nie

An Tag 14 müssen Lilly Becker und Maurice zur Dschungelprüfung "Stock-Schauer" antreten. Maurice wird in einen halb befüllten Wassertank gesperrt, Lilly befindet sich in einem weiteren über ihm. Die Ex von Boris Becker muss in ihrem Tank Schlüssel finden und diese Maurice reichen. Der Realitystar muss unter Wasser das richtige Schloss finden, um die Sterne zu sammeln.

Mehr Dschungel-News:

Als die beiden zur Prüfung antreten, ist bereits klar: Maurice hat Panik. Schon bei den ersten Wassertropfen, die in den Tank gelassen werden, fängt er panisch an zu schreien. "Lilly! Lilly! Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr. Lilly! Ich kriege keine Luft. Bitte weniger Wasser!", ruft der selbsternannte Löwe. Maurice bewegt sich keinen Zentimeter mehr und klammert sich an die Leiter. Während er weiter nach seiner Mitcamperin ruft. Lilly kann mittlerweile nur noch hysterisch lachen. Insgesamt sieben Minuten haben die Stars Zeit und die Hälfte ist schon um. Das Model erkennt, dass die Situation ausweglos ist und ruft lachend "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!". Somit wird die Prüfung abgebrochen und beide gehen mit null Sternen zurück ins Camp.

Lilly und Maurice sorgen damit für einen neuen Dschungelcamp-Rekord. Denn ihre Prüfung war die fünfte, die mit dem berühmten Satz abgebrochen wurde – und das gab es in 18 Staffeln noch nie. Dschungelcamp-Promis haben noch nie in einer Staffel so oft mit „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“ abgebrochen. Ob sich Lilly und Maurice diesen Rekord gerne auf die Fahne schreiben? Wohl eher nicht.

Dschungelcamp Staffel 18: So verpasst du kein Drama

Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! läuft täglich um 20:15 Uhr bei RTL. Zeitgleich gibt es eine Live-Übertragung auf RTL+. Auf dem Streamingdienst kann die Folge im Anschluss der TV-Ausstrahlung nachgeschaut werden. Am 9. Februar findet das große Finale statt und der oder die neue Dschungelkönig:in wird gekrönt.