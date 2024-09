Das gab es in 75 Jahren noch nie: Shogun sorgt mit unglaublichem Emmy-Rekord für Begeisterung

Die Emmys sind vorbei. Der große Gewinner der wichtigsten TV-Auszeichnung überhaupt ist die Disney+-Serie Shogun. Sie hat einen Rekord gebrochen, den in 75 Jahren kein Konkurrent erreichen konnte.

Jedes Jahr küren die Emmys die besten Serien des Jahres in Stream und TV. Eine Sensation wie in diesem Jahr gibt es allerdings selten zu verzeichnen: Die Disney+-Serie Shogun ist nicht nur der große Gewinner des Abends, sondern der neue Rekordhalter einer 75 Jahre alten Tradition.

Shogun nimmt 18 Emmys mit nach Hause

Die Disney+-Serie über einen historischen Samurai-Bürgerkrieg im feudalen Japan hat nämlich unfassbare 18 Auszeichnungen mit nach Hause genommen, wie unter anderem der Guardian berichtet. Dazu zählen die beste Dramaserie, die beste Hauptdarstellerin einer Dramaserie (Anna Sawai), der beste Hauptdarsteller (Hiroyuki Sanada), die beste Regie, die beste Kamera und die besten Kostüme. In der 75-jährigen Geschichte der Emmys hat keine andere Serie je so viele Preise auf einmal bekommen.

Gerührt dankte das Shogun-Team Kollegen und Fans für den gigantischen Erfolg. Die Zukunft des Disney+-Hits ist im Übrigen gesichert: Das Abenteuer-Epos wird mindestens zwei weitere Staffeln erhalten.

Emmys 2024: Das sind die größten Gewinner

Unter den Comedy-Serien des Abends konnte The Bear: King of the Kitchen Staffel 2 mit vier Emmys die meisten Awards verbuchen. Mitsamt der Emmy-Gewinne im letzten Jahr kommt die Serie damit ebenfalls auf einen nie dagewesenen Rekord von 11 Preisen pro Staffel.

Ausgerechnet bei der Auszeichnung für die beste Comedy-Serie des Jahres ging der Favorit The Bear allerdings leer aus: Den Hauptpreis sicherte sich nämlich die HBO-Serie Hacks.

Den dritten größeren Gewinner des Abends stellt die Netflix-Serie Rentierbaby dar, die mit vier Awards ausgezeichnet wurde, darunter Beste Minisere und Bester Hauptdarsteller in einer Miniserie für Richard Gadd. Um die Hintergründe des Netflix-Hits tobt seit Monaten ein Rechtsstreit.

Weitere Gewinner gibt es auf der Homepage der Emmys .

Podcast zum Thema: Shogun ist die Serien-Überraschung des Jahres

Wir beginnen unser Gespräch mit der Buchvorlage von Shogun, die schon Anfang der 80er als Serie adaptiert wurde. Eine weitere Umsetzung klang für viele nach einer schlechten Idee. Aber mutig gewählte Perspektiven und extreme Detailverliebtheit machen Shogun zum Meisterwerk.