Das gibt es selten: Neuer Slasher von Horror-Meister ist nach EM-Spiel zum allerersten Mal nur im TV zu sehen

Heute läuft ein spannender Slasher-Horrorfilm im TV, der von Scream-Autor Kevin Williamson geschrieben wurde. Zum Glück läuft er nicht während des EM-Eröffnungsspiels, denn ihr könnt ihn nur im TV sehen.

Die Karriere von Drehbuchautor Kevin Williamson begann mit einem Schrei, genauer gesagt mit Scream. Der kultige Horrorfilm veränderte das Slasher-Genre nachhaltig. Nach weiteren Erfolgen wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, widmete er sich vermehrt dem Schreiben und Produzieren von Serien, doch 2022 kehrte er nach 11 Jahren Filmpause mit dem spannenden Slasher Sick zurück. Einschalten lohnt sich, denn bisher gibt es den Horrorstreifen ausschließlich im TV zu sehen.



Darum geht es in dem Pandemie-Horror Sick

Um während der Covid-Pandemie eine angenehme Zeit im Lockdown zu verbringen, begeben sich Parker (Gideon Adlon) und ihre beste Freundin Miri (Bethlehem Million) in ein Landhaus am See. In der idyllischen Umgebung wollen sie eine entspannte Zeit zu zweit verbringen, doch schon bald müssen sie feststellen, dass sie nicht wirklich alleine sind.

Peacock Sick

Sick ist einer der besten Slasher seit Jahren

Horrorfilme haben tendenziell eher schlechtere Bewertungen als andere Genres, da soll es schon etwas heißen, dass Sick bei Rotten Tomatoes einen Kritikerscore von 85 Prozent erhält. Auch das Publikum gibt 73 Prozent Zustimmung. Bei unseren Kolleg:innen von Filmstarts bekommt Sick 4 von 5 Sternen und im Fazit heißt es:

Das Comeback des Scream-Autoren Kevin Williamson wird in der wuchtigen Inszenierung von John Hyams zum minimalistischen, aber cleveren Horror-Geheimtipp. Vor dem Hintergrund des ersten Corona-Lockdowns im April 2020 verbindet Sick einen klassischen Genreplot mit gesellschaftskritischen Nuancen und wird so zu einem der besten Slasher seit Jahren.

Sick gibt es in Deutschland weder im Stream noch im Heimkino

Sick solltet ihr nicht verpassen, denn streamen könnt ihr den Slasher in Deutschland aktuell nicht und auch im Heimkino ist er (noch) nicht erhältlich. Wer ihn unabhängig vom Fernsehprogramm streamen möchte, kann ihn mit einem geeigneten Smart-TV aufnehmen.

Ihr könnt euer Gerät aber auch mit dem waipu.tv-Stick nachrüsten, den es gerade in einem unschlagbaren Angebot gibt. Denn beim Kauf eines Sticks gibt es ein Jahr gratis Fernsehen mit über 272 (Pay-TV) Sendern und 30.000 Filmen und Serien. Mit dem 100 Stunden Aufnahmespeicher lässt sich Sick ganz bequem aufnehmen und jederzeit abspielen.

Wann läuft der Horrostreifen Sick im TV?

Nach dem Abpfiff des EM-Spiels habt ihr noch Zeit durchzuatmen, denn Pro7 zeigt Sick in der Free TV-Premiere erst in der Nacht von Freitag, den 14. Juni auf Samstag um 01:30 Uhr. Eine Wiederholung gibt es am Montag, den 17. Juni um 04:30 Uhr.