Das größte Fantasy-Epos des Jahres: Atemberaubender Trailer zur Neuverfilmung des 1,6 Milliarden-Hits

Dieses Jahr erwacht eine der größten Fantasy-Geschichten zu neuem Leben: Die Musical-Verfilmung Wicked entführt in das zauberhafte Land von Oz und sieht absolut atemberaubend aus.

Die Anzahl der Fantasy-Blockbuster hält sich dieses Jahr in Grenzen. Auf den letzten Metern erwartet uns dafür ein umso aufregenderes Projekt: Wicked. Im Dezember startet die Verfilmung des gleichnamigen Musicals weltweit in den Kinos und stellt die vertraute Geschichte des Klassikers Der Zauberer von Oz auf den Kopf.

Drei Monate vor dem Kinostart veröffentlich Universal nun einen neuen Trailer, der wie schon die vorherigen Einblicke in den Film mit farbenfroher Bildgewalt beeindruckt. Nachfolgend könnt ihr euch die prächtige Vorschau zu Gemüte führen. In den Hauptrollen der Wicked-Adaption sind Ariana Grande und Cynthia Erivo zu sehen.

Neuer Wicked-Trailer: Die Verfilmung des Broadway-Hits verspricht, das ultimative Fantasy-Event des Jahres zu werden

Wicked - Trailer 3 (Deutsch) HD

Die Geschichte von Wicked setzt lange vor Dorothys Reise ins Zauberland ein und richtet den Fokus auf zwei Figuren, die kaum gegensätzlicher sein könnten. Auf der einen Seite steht die beliebte Hexe Glinda (Ariana Grande), der die Welt zu Füßen liegt. Auf der anderen Seite ist Elphaba (Cynthia Erivo), eine Außenseiterin im Hexenzirkel.

Trotz der offenkundigen Unterschiede finden die beiden auf der Zauber-Universität Shiz zusammen. Die unwahrscheinliche Freundschaft wird jedoch bald auf die Probe gestellt. So verträumt die Welt von Oz aussieht: Am Wegesrand der gelben Steinstraße lauern viele Gefahren und Prüfungen, die unsere Figuren für immer verändern sollen.

Wicked basiert auf dem gleichnamigen Roman von Gregory Maguire aus dem Jahr 1995 sowie dem populären Bühnenstück, das 2003 seien Premiere feierte. Laut BroadwayWorld konnte Wicked allein am Broadway in New York über 1,6 Milliarden US-Dollar einspielen. Nur ein Musical war erfolgreicher: Der König der Löwen.

Dieser Erfolg soll sich nun auf der großen Leinwand wiederholen. Wicked kommt in zwei Teilen ins Kino, beide inszeniert von Jon M. Chu, der sich mit Tanz, Gesang und Bewegung bestens auskennt. Nicht nur inszenierte er die ersten beiden Step Up-Filme. Er steckt auch hinter der gelungenen Musical-Verfilmung In the Heights.

Fantasy-Epos: Wann startet Wicked im Kino?

Wicked startet am 12. Dezember 2024 in den deutschen Kinos. Universal positioniert den Film damit als großen Event-Blockbuster perfekt für die Weihnachtssaison. Wicked könnte ähnlich gut funktioniert wie das Fantasy-Musical Wonka, das letztes Jahr zur gleichen Zeit ins Kino kam und sich als idealer Familienfilm für die Feiertage entpuppte. Der zweite Teil der Wicked-Saga folgt dann am 27. November 2025.