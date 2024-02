Das größte Fantasy-Highlight des Jahres: Erster Trailer zum bildgewaltigen Hexen-Epos verfilmt 1,5 Milliarden-Hit neu

Grün und Pink passen gut zusammen. Das wird uns der wohl größte Fantasy-Film des Jahres beweisen. Hier ist der erste Trailer zu Wicked mit Ariana Grande und Cynthia Erivo.

Über 20 Jahre haben Fans auf diese Verfilmung gewartet. Die Rede ist natürlich vom Fantasy-Epos Wicked, das auf dem gleichnamigen Broadway-Musical basiert und eine etwas andere Version des Technicolor-Meisterwerks Der Zauberer von Oz erzählt. Jetzt gibt es den ersten Trailer zu sehen, der ein bildgewaltiges Leinwand-Spektakel verspricht.

Wicked zeigt uns die andere Seite des Fantasy-Klassikers Der Zauber von Oz

Die Geschichte von Wicked beginnt lange bevor eine gewisse Dorothy aus Kansas per Wirbelsturm ins magische Land von Oz verfrachtet wird. Hier folgen wir der jungen Hexe Elphaba (Cynthia Erivo), die aufgrund ihrer grünen Hautfarbe ein Leben lang als Außenseiterin abgestempelt wurde. An der glanzvollen Magieschule Glizz findet sie in der verwöhnten G(a)linda (Ariana Grande) eine unerwartete Vertraute. Das Schicksal hat aber andere Pläne für sie beide.

Hier könnt ihr den deutschen Trailer zu Wicked schauen:

Wicked - First Look Trailer (Deutsch) HD

Nach In the Heights verfilmt Regisseur Jon M. Chu schon zum zweiten Mal ein gefeiertes Broadway-Musical für die große Leinwand. Das auf einer Romanvorlage von Gregory Maguire basierende Bühnenstück läuft bereits seit 2003 und spielte seitdem über 1,5 Milliarden Dollar ein (via Broadwayworld ) und belegt damit Platz 2 der erfolgreichsten Musicals aller Zeiten – direkt hinter Der König der Löwen.

Neben der zweifachen Grammy-Gewinnerin Ariana Grande sowie Tony- und Grammy-Preisträgerin Cynthia Erivo gehören noch weitere namhafte Stars zur Besetzung der Fantasy-Verfilmung: Jonathan Bailey (Bridgerton) als Love Interest des Hexen-Duos, Oscar-Preisträgerin Michelle Yeoh als Schulleiterin (und Wetter-Hexe!) sowie Jeff Goldblum als legendärer Zauberer von Oz.

Fantasy-Epos in zwei Teilen: Wann startet Wicked im Kino?

Wicked startet am 28. November 2024 in den deutschen Kinos. Dies wird aber nur der erste Teil der epischen Fantasy-Geschichte sein, die in zwei Teilen erscheint. Der Abschluss der Geschichte der späteren bösen Hexe des Westens soll ein Jahr später, ab dem 25. Dezember 2025 im Kino zu sehen sein.

