Deadpool 3 mit Ryan Reynolds: Im ersten Teaser-Trailer trifft der Marvel-Jesus auf Wolverine

6 Jahre nach seinem letzten Einsatz kehrt Ryan Reynolds als Marvel-Antiheld zurück. Schaut euch den ersten Teaser-Trailer für Deadpool 3 aka Deadpool & Wolverine an, in dem er auf Hugh Jackmans Wolverine trifft.

Wade Wilson a.k.a. Deadpool (Ryan Reynolds) kommt dieses Jahr offiziell ins MCU (Marvel Cinematic Universe). Dabei ist er nicht allein. Denn Deadpool 3 vereint ihn mit dem Helden, auf den er in seinem ersten (unsäglichen) Kino-Abenteuer X-Men Origins: Wolverine traf: Hugh Jackmans Wolverine. Dementsprechend trägt der Film nun auch den offiziellen Titel Deadpool & Wolverine.

Beim Finalspiel der US-amerikanischen Football-Liga NFL, dem Super Bowl, wurde in der vergangenen Nacht der erste Teaser-Trailer veröffentlicht. Das rund zweieinhalb minütige Video wartet mit vielen Meta-Anspielungen auf und bringt die TVA (Time Variance Authority) aus Loki zurück. Am Ende legt sich der Schatten von Wolverine übers Bild.



Schaut euch den Teaser-Trailer für Deadpool 3 an:

Deadpool & Wolverine - Teaser Trailer (English) HD

Deadpool 3 wird der einzige MCU-Film 2024

2023 war ein schwieriges Jahr für das MCU, in dem sich finanzielle Enttäuschungen wie The Marvels und Ant-Man and the Wasp: Quantumania abwechselten mit Erfolgen wie Guardians of the Galaxy Vol. 3. Das kommende Jahr könnte eine Rekalibrierung darstellen.

Deadpool 3 wird der einzige MCU-Film 2024 und nicht nur das: Bei dem Blockbuster handelt es sich um den Film, der das frühere X-Men-Universum von Fox mit Disneys MCU verknüpft. Möglich wird das wohl durch das Konzept des Multiversums, das Marvel Studios in Loki, Spider-Man: No Way Home und Doctor Strange in the Multiverse of Madness etabliert hat.

So kommt es, dass in dem MCU-Film nicht nur Deadpool und Wolverine aufeinander treffen, sondern auch Jennifer Garner als Elektra zurückkehrt. Garner spielte die Rolle zuletzt in Elektra (2005) und Daredevil (2003), was andeutet, wie tief Regisseur Shawn Levy und sein umfangreiches Autoren-Team in Marvels Kino-Vergangenheit stöbern. Weitere Cameos sind zu erwarten.

Das ist der Starttermin von Deadpool 3

Deadpool 3 startet am 27. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Zu den Rückkehrern im Cast gehören neben Ryan Reynolds auch Morena Baccarin als totgeglaubte Verlobte Vanessa, sowie Leslie Uggams als Wades Mitbewohnerin Blind Al, Karan Soni als Taxifahrer Dopinder, Colossus-Darsteller Stefan Kapičić und Shioli Kutsuna als Yukio. Neu dazu stoßen The Crown-Star Emma Corrin und Succession-Darsteller Matthew Macfadyen.

Der nächste MCU-Film kommt dann im Februar 2025. Captain America: Brave New World wird Phase 5 des MCU abschließen.

