Das große Vorbild von The Rookie: Alle 173 Folgen der mitreißenden Nathan Fillion-Serie könnt ihr bei Disney+ streamen

Wer The Rookie mag, sollte auch einen Blick in Nathan Fillions vorherige Krimiserie Castle werfen – denn alle 8 Staffeln der spannenden und witzigen Serie gibt es im Stream.

Schon lange vor The Rookie löste Nathan Fillion knifflige Kriminalfälle: In Castle spielte er viele Jahre lang den exzentrischen Kriminalschriftsteller Richard Castle. Die Prämisse ist simpel: Durch einen Zufall erhält er die Chance, in echten Mordfällen zu ermitteln und legt dabei eine unvergleichliche Mischung aus kriminalistischem Gespür und kreativem Wahnsinn an den Tag. Neben fünf Staffeln The Rookie könnt ihr bei Disney+ auch alle Staffeln Castle bingen.

The Rookie-Vorbild mit Nathan Fillion und Stana Katic bei Disney+: Worum geht’s in Castle?

Der erfolgreiche Krimi-Autor Richard Castle wird unerwartet aus seinem glamourösen Alltagsleben gerissen, als die New Yorker Polizei in Gestalt der Ermittlerin Kate Beckett (Stana Katic) an seine Tür klopft: Eine bizarre Mordserie wird nach Vorbild seiner Romane inszeniert. Beckett benötigt sein Insiderwissen, um den Verantwortlichen aufzuhalten. Dies ist der erste, aber bei weitem nicht der letzte Fall für Beckett und Castle – und der Beginn einer außergewöhnlichen Partnerschaft zwischen exzentrischem Autor und bodenständiger Ermittlerin.

ABC Nathan Fillion und Stana Katic müssen in Castle gemeinsam ermitteln

Castle holt einen Gefallen vom Bürgermeister ein und darf nach dem ersten gelösten Fall weiter mit Beckett ermitteln. Die ist von ihrem neuen Partner zu Beginn wenig begeistert, zeigt sich im Verlauf ihrer Ermittlungen aber widerwillig beeindruckt von Castles Fähigkeit, neue Blickwinkel in ihre methodische Vorgehensweise zu bringen.



Die Serie legt ihren Fokus auf die Beziehung ihrer beiden gegensätzlichen Hauptfiguren, zwischen denen von der ersten Szene an die Funken sprühen. Vor der rauen New Yorker Kulisse entfaltet sich eine charmante Hassliebe zwischen Beckett und Castle, die sich allen voran durch schlagfertige Dialoge und trockenem Humor auszeichnet.

Castle ist ein willkommener Snack für The Rookie-Fans während der Wartezeit auf Staffel 7

Wer beim Warten auf die 7. Staffel von The Rookie Ausschau nach einer vergleichbaren Serie hält, sollte die kalifornische Sonne gegen New Yorker Großstadt-Schluchten eintauschen: Castle funktioniert durch seine leichtfüßige Atmosphäre hervorragend als Binge für ein verregnetes Wochenende und kann problemlos mit The Rookie mithalten.

Nathan Fillions komödiantisches Talent kommt auch in Castle exzellent zur Geltung und lässt erahnen, warum er im Anschluss gleich für die nächste Hauptrolle verpflichtet wurde. Während The Rookie mehr auf Action setzt, legt die Serie Castle mehr Wert darauf, Figuren und Publikum mit dem ein oder anderen Twist umzuhauen.

Dies betrifft allen voran die komplexe, gut durchdachte Hintergrundgeschichte von Stana Katics Detective Kate Beckett, die über mehrere Staffeln hinweg für einen hohen Spannungs-Faktor sorgt. Die Serie ist trotz vieler humorvoller Einlagen mehr als lockere Unterhaltung.

Trotz unterschiedlicher Schwerpunkte ist klar zu erkennen, dass Castle eine Inspiration für The Rookie gewesen ist. Das Erfolgsrezept aus Krimi, Komödie, Drama und (Polizei-Neuling) Nathan Fillion wurde leicht angepasst adaptiert: Beide Serien versuchen zu ergründen, wie es sich anfühlt, im Rahmen polizeilicher Ermittlungen wiederholt tragischen Schicksalen ihrer Mitmenschen zu begegnen. Sowohl Castle als auch The Rookie haben dabei spannende Fälle zu bieten, geben der Beziehungsdynamik zwischen ihren Figuren und ihrer persönlichen Weiterentwicklung aber eindeutig den meisten Raum.

Bei Disney+ streamen alle 8 Staffeln von Castle. Die Serie wurde zwischen 2009 und 2016 produziert.