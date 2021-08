Das größte Marvel-Ereignis des Jahres: Der Spider-Man 3 Trailer ist jetzt zum Greifen nah

In 4 Monaten startet der Marvel-Film, der das MCU für immer verändert und wir haben immer noch keinen Trailer. Doch der Termin für Spider-Man: No Way Home könnte ganz nah sein.

Inzwischen ist das keine kleine Verspätung mehr. Der erste Trailer für Spider-Man: No Way Home ist deutlich überfällig. Ein kleiner Vergleich: Der Marvel-Film Eternals erhielt am 24. Mai 2021 seinen ersten Trailer und startet am 4. November. Spider-Man 3 ist nur eineinhalb Monate später dran, wir haben mittlerweile Mitte August und noch immer lassen Sony und Marvel uns auf Bewegtbilder warten.

Marvel-Hängepartie: Wann kommt der Spider-Man 3-Trailer?

Und wir sprechen hier nicht über irgendeinen Marvel-Film, sondern über den, der komplett neue Regeln einführen und anwenden wird. Spider-Man 3 ist der erste richtige Multiversum-Film.

Wann kommt der Trailer für Spider-Man 3: No Way Home?

Am Montag, den 23. August kommt der Trailer für Spider-Man 3, wenn Sony seine Teilnahme an der CinemaCon für die Präsentation des Marvel-Films nutzt. Der Trailer würde die Bühne erhalten, die Sony sich für seinen größten Film des Jahres erhofft. Letzte Woche buchte das Studio den 18 Uhr-Slot (Ortszeit) für seine Präsentation, die 3 Stunden dauert. Wenn da nicht der Trailer Platz bekommt, wäre das schon sehr mysteriös. Wenngleich die Buchung keine Garantie für den Release ist.

Stimmt der Termin, sehen wir in Deutschland den Trailer mitten in der Nacht von Montag auf Dienstag, sofern das Material sofort Personen außerhalb der CinemaCon zugeführt wird.

Warum dauert die Veröffentlichung des Trailers überhaupt so lange?

Sony hat Spider-Man nur an das MCU "ausgeliehen". Es kann bei Spider-Man 3 alleine über die Veröffentlichung des Trailers bestimmen, heißt es. Das Studio passt nun den richtigen Moment ab, um seine Kampagne zu starten. Dieser Moment aber ist im zweiten Corona-Jahr gar nicht so einfach zu finden. Die lange zurückgehaltenen großen Kinostarts häufen sich derzeit, alle kämpfen um Aufmerksamkeit. Wer zu früh anfängt zu werben, riskiert, dass das Zielpublikum den Film zum Start schon wieder vergessen hat.

Bei Marvel und dem MCU gilt das besonders, Filme wie Black Widow, Shang-Chi und Eternals geben sich mit Serien wie Loki und What If...? die Klinke in die Hand. Selbst Spider-Man 3, der spektakulärste Marvel-Film seit Avengers 4: Endgame, kann da schon mal untergehen.

Größtes Marvel-Ereignis seit Avengers 3: Was ist so besonders an Spider-Man 3?

Apropos Loki. Der Spider-Man 3-Trailer hätte wahrscheinlich Ereignisse in der Serie gespoilert. Sowohl Loki als auch das dritte Spinnen-Abenteuer spielen mit den Gesetzen des Marvel-Multiversums, also den nebeneinander existierenden Alternativ-Universen. Loki befand sich noch tief in der Maschine, die Ausprägungen waren recht abstrakt. In Spider-Man 3 werden wir sie nicht mehr übersehen können: Er ist der erste Film, der in den neu verabschiedeten MCU-Gesetzen existieren muss.

Hinter vorgehaltener Hand ist die Rückkehr von Figuren aus den beiden zurückliegenden Spider-Man-Reihen offiziell: Unter anderem Kirsten Dunst als Marie Jane, Alfred Molina als Doc Ock und Andrew Garfield als Peter Parker/Spider-Man sind in einem MCU-Film dabei.

Die alten Spider-Man-Filme von 2002 bis 2014 sind in dem Multiversum nicht länger einfach nur alte Spider-Man-Filme. Sie wären Spider-Man-Geschichten aus einer anderen Dimension. Dieser Film hat ein außergewöhnliches Paket zu schnüren.



Und ein Trailer, der diesen Film anteasen muss, gehört nicht nur sorgfältig vorbereitet sondern auch vorsichtig getimt. Womöglich wachen wir am 23./24. August, wenn der Trailer erscheinen könnte, in einer ganz neuen MCU-Welt auf.

Was erwartet ihr vom Spider-Man 3-Trailer?