Das hat es bei Disney+ noch nie gegeben: Neue Marvel-Serie wird komplett an einem Tag veröffentlicht

Disney+ hat einen Ausblick auf die kommenden Marvel-Serien 2023 gegeben und überrascht mit einer Ansage: Eine der drei neuen MCU-Fortsetzungen könnt ihr bingen!

Das Marvel Cinematic Unviverse wird dieses Jahr nicht nur mit Filmen wie Ant-Man and the Wasp: Quantumaniaund Guardians of the Galaxy Vol. 3 auf der großen Leinwand ausgebaut. Auch bei Disney+ geht die Fortsetzung des Mega-Franchise weiter. Insgesamt drei neue Serien erwarten uns in den kommenden Monaten.

Wie Variety berichtet, stehen die Startdaten für Echo und die 2. Staffel von Loki fest. Bereits zuvor wurde der Start von Secret Invasion verkündet. Nachfolgend findet ihr die Startdaten im Überblick:

Secret Invasion startet am 21. Juni 2023 bei Disney+

bei Disney+ Loki Staffel 2 startet am 6. Oktober 2023 bei Disney+

bei Disney+ Echo startet am 29. November 2023 bei Disney+

Marvel-Revolution bei Disney+: Echo ist die erste MCU-Serie, die ihr bingen könnt

Während Secret Invasion und Loki wie gewohnt im Wochentakt erscheinen, erwartet uns im Zuge von Echo eine kleine Revolution. Der Hawkeye-Ableger ist die allererste MCU-Serie, die komplett an einem Tag bei Disney+ veröffentlicht wird. Das bedeutet, ihr könnt alle Episoden direkt am 29. November 2023 bingen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Secret Invasion schauen:

Secret Invasion - S01 Trailer (Deutsch) HD

Bisher hat sich Disney+ eher von dem Binge-Modell distanziert, das in den vergangenen Jahren zum Markenzeichen von Netflix geworden ist. Wo Serienfans jahrelang von Woche zu Woche auf neue Folgen warten mussten, hat Netflix mit House of Cards und Co. angefangen, ganze Staffeln an einem Tag zu veröffentlichen.

Einzelne Titel konnten in der Vergangenheit dennoch bei Disney+ gebingt werden. Bei einer großen Blockbuster-Serie wie Echo war es bisher jedoch nicht der Fall. Wir dürfen gespannt sein, wie der Streaming-Dienst in Zukunft bei anderen MCU-Projekten damit umgeht. Als Nächstes erwarten uns Agatha: Coven of Chaos und Ironheart.



