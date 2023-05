Marvel-Blockbuster mit 293 Millionen Dollar Budget heute im TV: Er sollte ein ganzes Universum aufbauen, doch dann kam die Realität

Heute läuft ein unfassbar teurer Marvel-Film im TV, auf den gleich mehrere Sequels und Spin-offs folgen sollten. Doch aus den Plänen wurde bisher leider nichts.

Bei der Produktion von Rise of Electro hatte Sony nämlich große Pläne mit Garfield und der Amazing-Spider-Man-Reihe. Weitere große Kino-Sequels mit dem Star waren geplant, im Übrigen sollte unter anderem das Spin-off The Sinister Six mit der gleichnamigen Bösewicht-Truppe um Electro (Jamie Foxx) kommen. Doch der Deal zwischen Rechtenehmer Sony und Marvel platzte schließlich. Garfields Spinnenmann-Ära war vorbei.

Heute sieht die Aussicht auf weitere Garfield-Auftritte und die Sinister Six wieder rosiger aus. Immerhin war Spider-Man: No Way Home mit dem Spidey-Dreigestirn ein voller Erfolg. Sinister Six befindet sich offiziell noch in Entwicklung. Und ein Mitglied der Marvel-Fieslinge wird in Kürze von einem Bond-Favoriten auf die Leinwand gebracht.

Wann läuft The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro im TV?

The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro läuft am heutigen Mittwoch, den 17. Mai 2023, um 20.15 Uhr auf Nitro. Die Regie des Marvel-Blockbusters übernahm Marc Webb (500 Days of Summer).

