Das hat es bei Netflix noch nie gegeben: Trailer zu Cobra Kai Staffel 6 teast 3-teiliges Finale mit größtem Turnier der Serie

Die 6. Staffel von Cobra Kai steht auf Netflix in den Startlöchern. Nun gibt es den ersten Trailer zu sehen, der das große Finale der Serie mit Ralph Macchio und William Zabka ankündigt.

Die Karate Kid-Serie von Netflix steuert langsam aber sicher auf ihr Ende zu. Gehen wird Cobra Kai jedoch mit einem actionreichen Knall, der erstmals in der Serien-Geschichte auf Netflix in drei Teilen zum Streamer kommen wird. Der Trailer zum Auftakt der finalen 6. Staffel macht euch jedenfalls schon eine ordentliche Kampfansage, in der Ralph Macchio und William Zabka einmal mehr um die Wette kicken.

Seht hier den ersten Trailer zu Cobra Kai Staffel 6:

Cobra Kai - S06 Teil 1 Trailer (Deutsch) HD

Cobra Kai-Finale kommt: Staffel 6 entfesselt größtes Martial Arts-Turnier der Netflix-Serie

In der 6. Staffel haben Daniel LaRusso (Ralph Maccio) und Johnny Lawrence (William Zabka) ihre Rivalitäten hinter sich gelassen und agieren nun mit vereinten Kräften beim riesigen Karate-Weltturnier Sekai Taikai. Doch wenn sie ihren letzten gemeinsamen Gegner besiegen wollen, müssen sie laufend neue Kompromisse eingehen.

Und wie wir die beiden Dickköpfe kennen, gibt hier keiner so schnell klein bei. Gleichzeitig ist John Kreese (Martin Kove) trotz erbitterter Niederlage in den Knochen mit seinen Zöglingen nicht zu unterschätzen. Unsere Cobra Kai-Held:innen müssen sich schließlich für einen harten Kampf bereit machen.

In der 6. Staffel dürfen sich Fans dabei unter anderem auf die Rückkehr von Mary Mouser als Samantha, Xolo Maridueña als Miguel und Tanner Buchanan als Robby freuen. Außerdem wird Dexter-Star C.S. Lee erstmalig als koreanischer Martial-Arts-Meister Kim Sung-yung zu sehen sein. Seine Enkelin Kim Da-eun (Alicia Hannah-Kim) haben wir bereits in Staffel 5 kennengelernt.

Wann kommt Cobra Kai auf Netflix?

Der erste Teil von Cobra Kai Staffel 6 erscheint mit fünf Episoden schon in wenigen Wochen, am 18. Juli 2024 auf Netflix. Teil 2 folgt dann mit weiteren fünf Folgen am 28. November. Teil 3 wird die Serie mit den finalen fünf Folgen erst 2025 abschließen.

Podcast im Pride Month 2024: Wie queer ist die Serienwelt wirklich?

Wir machen bei Streamgestöber einen Realitätscheck, wie LGBTQ+ freundlich Serien 2024 tatsächlich sind:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch 2024 ist es noch nötig, die Queer-Freundlichkeit der Serien-Landschaft zu prüfen. Obwohl beim größten Streaming-Anbieter Netflix viele queere Figuren und LGBTQ+ inklusive Serien zu streamen sind, steht das leider nicht stellvertretend für die restliche Streaming-Welt.