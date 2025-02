Das hat es bei Star Wars noch nie gegeben: Andor Staffel 2 bricht mit Tradition, aber Fans wird es freuen

Neben einem ersten Trailer gibt es jetzt auch die Starttermin der einzelnen Folgen von Andor Staffel 2. Das neue System wird viele Star Wars-Fans verwundern.

Mit Star Wars: Andor kehrt in Kürze eine Star Wars-Serie zurück, die von vielen Kritiker:innen stürmisch gefeiert wurde. Ob Staffel die hohen Erwartungen erfüllt, werden wir bald herausfinden. Eine große Änderung ist allerdings bereits bekannt: Von Andor Staffel 2 sollen pro Woche je drei Folgen erscheinen.

3 Folgen pro Woche: Andor bricht mit Star Wars-Traditionen

Damit betritt die Star Wars-Serie Neuland: Bisher gab es keinen Vorgänger mit einem ähnlichen Veröffentlichungsschema. Egal ob The Mandalorian, Star Wars: The Acolyte oder Star Wars: Skeleton Crew, alle veröffentlichten irgendwann einzelne Folgen im Wochenrhythmus, oft nach einem Startschuss, zu dem die ersten beiden Episoden erschienen. Wer also gerne zwei Stunden Star Wars-Abenteuer am Stück schaut, wird sich über Andor Staffel 2 freuen.

Schaut euch hier den ersten Trailer zu Andor Staffel 2 an:

Andor - S02 Trailer (Deutsch) HD

Völlig ungewohnt wird Fans der Serie das Muster aber nicht vorkommen: Auch Staffel 1 gliederte sich in Story-Abschnitte zu jeweils drei Folgen, die sich in ihren Schauplätzen voneinander abgrenzten. So zeigen die Episoden 1-3 etwa Andors (Gabriel Luna) Anfänge auf seinem Heimatplaneten Ferrix, in den Episoden 4-6 verließ er den Planeten dagegen für eine Mission.

Wie unter anderem Collider analysiert, könnte ein neuer Fokus der Grund für den veränderten Veröffentlichungsplan sein. Lucasfilm konzentriert sich gegenwärtig verstärkt auf die Produktion von Star Wars-Kinofilmen. Womöglich ist es daher nicht länger notwendig, mit Serien-Episoden einen möglichst langen Zeitraum abzudecken: Die Zukunft des Franchise wird ohnehin wieder auf der Leinwand gesucht.

Kürzlich wurde bekannt, dass Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy noch dieses Jahr zurücktreten wird. Welche Konsequenzen dieser Schritt für die Zukunft des Star Wars-Universums hat, lässt sich momentan unmöglich absehen. Auch die Gründe für die Entscheidung sind, ebenso wie potenzielle Nachfolger:innen Kennedys, bisher nicht bekannt.

Wann kommt Andor Staffel 2 zu Disney+?

Andor Staffel 2 startet mit den ersten drei Folgen am 22. April 2025. Da Staffel 2 nur 12 Episoden umfasst, erscheint am 13. Mai bereits das finale Kapitel.