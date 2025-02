Star Wars-Schock: Lucasfilm-Chefin soll zurücktreten – sogar der Zeitpunkt ist schon bekannt

Kathleen Kennedy stand 13 Jahre lang hinter Star Wars und hat das Franchise mit einer neuen Trilogie und zahlreichen Serien wiederbelebt. Dieses Jahr soll sie zurücktreten.

Star Wars-Fans haben es bereits kommen sehen: Kathleen Kennedy, die 13 Jahre lang Lucasfilm als Präsidentin angeführt hat, soll dieses Jahr zurücktreten. Kennedy kündigte ihren Rücktritt in vergangenen Jahren in Insiderkreisen bereits mehrfach an, setzte das Vorhaben bisher jedoch nicht um. Nun soll die 71-jährige Produzentin den Ruhestand antreten.

Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy soll dieses Jahr zurücktreten: Sie belebte Star Wars als Franchise neu

Die Nachricht wurde vom gut informierten Scooper Matthew Belloni auf seinem Branchennewsletter Puck geteilt und von zahlreichen Medien wie dem Hollywood Reporter aufgegriffen. Kennedy habe ihren Rücktritt laut Puck bereits mit Disney besprochen. Offiziell bestätigt wurde dies bisher jedoch nicht.

Kennedy stieß 2012 zum Star Wars-Franchise und wurde neben George Lucas als Oberhaupt der Produktionsfirma platziert. Nachdem Disney Lucasfilm nur wenige Monate später für 4 Milliarden US-Dollar kaufte und Lucas ausstieg, übernahm Kennedy die alleinigen Zügel.

Die Produzentin belebte das Star Wars-Franchise 2015 mit Das Erwachen der Macht neu im Kino und komplettierte die Sequel-Trilogie mit Die letzten Jedi und Der Aufstieg Skywalkers. Weiterhin ließ sie Spin-offs wie Rogue One und Solo: A Star Wars Story folgen und erweiterte die Marke Star Wars fürs Streaming auf Disney+. Live-Action-Serien wie The Mandalorian und Andor mauserten sich dort zu neuen Fan-Lieblingen. Darüber hinaus produzierte sie den fünften Indiana Jones-Film und die Willow-Serie.

Schaut hier den neuen Trailer zu Andor Staffel 2:

Andor - S02 Trailer (Deutsch) HD

Kennedys Filmografie umfasste jedoch schon vor Star Wars zahlreiche namhafte Einträge. Hier sind vor allem ihre Arbeiten mit Steven Spielberg und ihrem Ehemann Frank Marshall zu nennen, die unter anderem Kult-Klassiker wie die Indiana Jones-Reihe, E.T., Gremlins, Die Goonies und Zurück in die Zukunft umfassen. Insgesamt kann Kennedy als Produzentin auf über 70 Filme sowie zahlreiche Preise und Nominierungen zurückblicken.



Wie geht es nach Kennedys Ausstieg mit Star Wars weiter?

Wer in Kennedys Fußstapfen tritt, kann bisher nur gemutmaßt werden. Möglich ist, dass Kennedy ihren Rücktritt offiziell bei der Star Wars Celebration im April in Japan bekannt geben wird. Dies wäre ebenfalls der perfekte Ort, um ein:e Nachfolger:in zu benennen.

Star Wars-Fans dürfen sich als Nächstes auf die 2. Staffel der Serie Andor freuen, die am 23. April 2025 ihre Premiere auf Disney+ feiert. Der nächste Star Wars-Film, der ins Kino kommt, ist The Mandalorian & Grogu am 26. Mai 2026. Darüber hinaus sind Starttermine für Dezember 2026 und Dezember 2027 reserviert.