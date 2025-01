Ryan Gosling soll in neuem Star Wars-Film mitspielen, der die Pläne der Saga richtig durcheinanderbringt

Bislang war von vier Star Wars-Filmen die Rede, die in den nächsten Jahren gedreht werden sollen. Jetzt könnte Ryan Gosling ein neues Projekt auf die Überholspur bringen.

Aufregende Neuigkeiten aus der weit entfernten Galaxis: Niemand Geringeres als Ryan Gosling ist im Gespräch für einen neuen Star Wars-Film, der schon 2027 ins Kino kommen könnte. Noch hat der Hollywood-Star keinen Vertrag unterschrieben, doch wie es aussieht, hat das geheime Projekt plötzlich höchste Priorität bei Lucasfilm.

Damit hat wohl niemand gerechnet: Ryan Gosling für geheimen Star Wars-Film im Gespräch

Wie der Hollywood Reporter berichtet, soll Gosling in dem Star Wars-Film mitspielen, der seit rund zwei Jahren von Regisseur Shawn Levy und Drehbuchautor Jonathan Tropper entwickelt wird. Levy brachte zuletzt mit Deadpool & Wolverine einen der größten Marvel-Erfolge auf die Leinwand. Mit Tropper hat er in der Vergangenheit an Filmen wie Sieben verdammt lange Tage und The Adam Project gearbeitet.

Welche Rolle Ryan Gosling in dem neuen Star Wars-Film spielen würde, ist unklar. Die aktuellen Informationen zu dem Projekt lassen jedoch darauf schließen, dass es sich um eine Figur handelt, die wir bis dato noch nicht im Star Wars-Universum gesehen haben. Levys Stars Wars-Film wird als Einzelfilm geplant. Laut diversen Gerüchten könnten dennoch Auftritte von Figuren wie Daisy Ridleys Rey möglich sein.

Ausgehend von den Quellen des Hollywood Reporter handelt es sich bei der Gosling-News um eine sehr späte, dafür aber umso wichtigere Entwicklung für das Projekt. Sollte Gosling tatsächlich gecastet werden, würde das Levys Star Wars-Film auf die Überholspur katapultieren. Der Film würde dann bereits für den Kinostart im Dezember 2027 infrage kommen, den sich Lucasfilm und Disney vor einiger Zeit reserviert haben.

Das bringt die jüngsten Ausbaupläne des Franchise gewaltig durcheinander. Offiziell angekündigt waren bisher nur vier Filme:

Ryan Goslings in Star Wars wäre eine Anomalie, sowohl für das Franchise als auch den Schauspieler

Jetzt sorgt Gosling für einen Kurswechsel bei Lucasfilm – in mehrerlei Hinsicht. Denn A-Lister werden für gewöhnlich nicht in Hauptrollen in einem Star Wars-Film gecastet. Liam Neeson in Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung ist eine der wenigen Ausnahmen in der Geschichte des Franchise. Und dieses Casting liegt über 25 Jahre zurück. Wir dürfen gespannt sein, was das für die Zukunft von Star Wars bedeutet.

Und ganz nebenbei wäre das Casting für Gosling auch ein interessanter Schritt. Denn der hat im Lauf seiner Karriere meistens einen großen Bogen um Franchises wie Star Wars, Marvel und DC gemacht. Filme wie Blade Runner 2049 und Barbie, die über Anbindungen zu einer populären Marke verfügen, sind eine Seltenheit in seiner Filmografie.