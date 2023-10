Das Horror-Trauma einer ganzen Generation wartet bei Amazon Prime darauf, wieder endlos zu verstören: "Wie konnte man sowas samstagmorgens ausstrahlen?"

Ein aktueller Post erinnert an das Horror-Trauma, das seit Jahrzehnten bei RTL II lauert. Im Amazon Prime-Abo könnt ihr euch selbst an die verstörenden X-Factor-Geschichten wagen.

"Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist? Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben, sie ist frei erfunden". Mit diesem Kultspruch ist Jonathan Frakes als Moderator der Mystery-Serie X-Factor: Das Unfassbare in den letzten Jahren zum Meme geworden. Trotzdem ist der RTL II-Dauerbrenner, den der Sender seit 1998 regelmäßig ausstrahlt, für Horror-Traumata einer ganzen Generation verantwortlich.

Ein neuer X-Post aus Deutschland, der viele Likes und Kommentare bekommen hat, machte jetzt nochmal auf die verstörenden Schock-Qualitäten von X-Factor aufmerksam. Einige der gruseligsten Geschichten, wie die um furchteinflößende rote Augen, gibt's bei Amazon Prime.

Die Geschichte des rotäugigen Wesens ist X-Factor-Perfektion

In jeder X-Factor-Episode werden mehrere Geschichten als Horror-Kurzfilme gezeigt. Am Ende der Sendungen lösen Moderator James Brolin (nur Staffel 1) oder Jonathan Frakes auf, ob die Geschichten wirklich so passiert oder nur ausgedacht sind. Der Wahrheitsgehalt der mitunter mehr als abgehobenen Storys ist natürlich sehr zweifelhaft.

In ihren Post hat die Nutzerin zwei Screenshots aus X-Factor eingebaut, die zu den verstörendsten Bildern der gesamten Mystery-Serie gehören:

Das linke Bild gehört zur Geschichte mit dem deutschen Titel "Rotäugiges Wesen" bzw. "Rote Augen", die Teil der 12. Episode von Staffel 2 ist. Die Geschichte dreht sich um die dreiköpfige Familie Sterling, die in ein neues Haus einzieht. Mit dabei ist auch das Kindermädchen Maggie, das sich um den Sohn des Ehepaares kümmert. Dabei werden der Junge Billy und Mutter Sally von röchelnden Geräuschen geplagt, die von zwei in der Luft schwebenden Lichter begleitet werden, die wie rot leuchtende Augen aussehen.

Familienoberhaupt Don kann die gruseligen Vorkommnisse am Ende rational erklären und Billy wird von dem Kindermädchen getröstet, das ihm versichert, die Erscheinungen würden nur seiner Fantasie entspringen.

Dann kommt die letzte unvergessliche Einstellung: Maggie läuft aus Billys Kinderzimmer, dreht sich nochmal kurz zu dem Jungen um, schaut dann nach vorne in die Kamera – und zu sehen ist das Bild, das auch im Tweet oben abgebildet ist. Während auf der Tonspur vorher noch harmonische Musik wie aus einer gemütlichen Familien-Soap lief, regiert nun fünf Sekunden lang das pure Grauen.

Wer X-Factor heutzutage schaut, kann sich leicht über hölzerne Schauspielleistungen und vor allem eine nicht gerade überragende deutsche Synchronisation aufregen. Auch die Effekte haben mittlerweile eher Trash-Qualität. Trotzdem hat der Mystery-Kult noch immer eine schaurige Ausstrahlung, die ansatzweise den Horror transportiert, der mich und viele andere Kinder der 90er über Wochen, Monate oder sogar Jahre verstört und traumatisiert hat.

