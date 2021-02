Das ist die Lösung: Star Wars-Fans finden perfekten Ersatz für gefeuerten The Mandalorian-Star

Was passiert nach Gina Caranos Entlassung mit Cara Dune in The Mandalorian? Die Star Wars-Fans haben bereits eine Ersatzkandidatin gefunden - und die ist ziemlich perfekt.

Gina Carano ist nicht länger Teil des Star Wars-Universums. Lucasfilm feuerte die Schauspielerin nach einem antisemitischen Instagram-Post. Auch von ihrer Agentur wurde die ehemalige MMA-Kämpferin inzwischen fallengelassen. Doch was passiert jetzt Cara Dune, die Sternenkriegerin, die Carano in The Mandalorian verkörperte? Lucasfilm bieten sich drei Möglichkeiten: Die Figur wird heimlich, still und leise aus der Serie geschrieben und taucht einfach nicht mehr auf

Cara Dunes Verschwinden wird in der Serie adressiert (etwa durch einen Off-Screen-Tod oder eine Mission auf einem anderen Planeten)

Cara Dunes Verschwinden wird in der Serie adressiert (etwa durch einen Off-Screen-Tod oder eine Mission auf einem anderen Planeten)

Lucasfilm besetzt die Figur mit einer neuen Schauspielerin und baut auf die bisherige Geschichte auf Star Wars-Fans wünschen sich Lucy Lawless als Cara Dune Besonders von der dritten Option sind einige Fans angetan. Seitdem klar ist, dass Gina Carano aus dem Franchise ausgeschieden ist, wird auf Twitter fleißig nach Schauspielerinnen gesucht, die in Zukunft die Rüstung von Cara Dune tragen könnten. Vor allem eine Kandidatin liegt bei den Fans vorne: Lucy Lawless. Tweets wie dieser lassen sich seit Donnerstag zuhauf auf Twitter finden. Woher kommt die Begeisterung für Lucy Lawless? Ein Blick in ihre Filmographie gibt eine eindeutige Antwort. Berühmt wurde die neuseeländische Schauspielerin durch die Verkörperung von Xena in der gleichnamigen Abenteuerserie aus den 1990er Jahren. Gewissermaßen könnte die furchtlose Kriegsprinzessin als eines von Cara Dunes filmischen Vorbildern gesehen werden. Zum Weiterlesen: Alle neuen Star Wars-Serien bei Disney+ im Überblick Auch danach behauptete sich Lucy Lawless als Action- und Fantasy-Ikone. Zuletzt prügelte sie sich mit Bruce Campbell durch drei Staffeln der Horrorserie Ash vs Evil Dead und nahm den Kampf mit gefährlichen Dämonen auf. Lucy Lawless als Caran Dune - diese Idee kommt nicht von ungefähr. © Universal/Schörder Media Lucy Lawless als Xena Star Wars: Cara Dunes Zukunft abseits von The Mandalorian Es ist kein Geheimnis, dass Lucasfilm große Pläne für Cara Dune hatte, ehe sich Gina Carano durch ihre fragwürdigen Äußerungen ins Aus katapultierte. In drei kommenden Star Wars-Projekten hätte die Figur auftauchen können. In der 3. Staffel von The Mandalorian

In dem Mando-Spin-off Rangers of the New Republic

In dem Mando-Spin-off Rangers of the New Republic

In einer eigenen Spin-off-Serie Besonders die 2. Staffel von The Mandalorian steckte voller Hinweise, dass für Cara Dune weitere Pläne existierten. Als Überlebende von Alderaan bringt sie einen spannenden Hintergrund mit - gerade im Kontext der Neuen Republik, für die sie jüngst als Marshal auf Nevarro tätig war. Hier versteckt sich noch eine Menge Ausbaupotential.

Könnt ihr euch Lucy Lawless als Cara Dune in The Mandalorian vorstellen?