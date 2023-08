"Das ist einfach zu viel": The Witcher Staffel 3 brachte 2 Stars an unerwarteter Stelle vor Schmerzen zum Weinen

Die 3. Staffel von Netflix' The Witcher brachte ihren Cast an unerwarteter Stelle in eine brenzlige Situation. Gleich zwei der Stars brachen daraufhin vor Schmerzen in Tränen aus.

The Witcher wartete in Staffel 3 mit zahlreichen Schwertkämpfen, Monster-Angriffen und magischen Duellen auf. Doch eine der größten Herausforderungen fand hinter den Kulissen der Netflix-Serie statt. Ein außergewöhnlicher Drehort brachte die Stars, insbesondere Anya Chalotra und Freya Allan, mit echten körperlichen Gefahren und Schmerzen an ihre Grenzen.



Netflix' 3. Staffel brachte zwei The Witcher-Stars zum Weinen

Während wir gespannt auf die kommende 4. Staffel von The Witcher hinfiebern, die ohne Henry Cavill auskommen muss, lohnt sich in der Wartezeit auch nochmal ein Blick zurück auf die entbehrungsreiche 3. Staffel. Die begann mit dem Trio von Geralt (Henry Cavill), Yennefer (Anya Chalotra) und Ciri (Freya Allan) in einem abgeschiedenen Versteck in der Wildnis. Diese Szenen wurden an der Grenze zwischen Italien und Slowenien gefilmt. Wobei der Gletscher-See und die Schneelandschaft mit ihren extremen Temperaturen echt war – was Konsequenzen hatte.



Netflix The Witcher Staffel 3: Yennefer & Ciri

Rückblickend erinnerte sich Yennefer-Darstellerin Anya Chalotra an den optisch schönen Drehort, der ihnen körperlich einige Opfer für The Witcher abverlangte:

Wir drehten in Slowenien. Es war sehr kalt. Und ich erinnere mich, dass ich mir am zweiten Drehtag die Augen aus dem Kopf weinte, weil ich meine Füße nicht mehr spüren konnte. Das war der Beginn meiner Reise in dieser [3.] Staffel.

Yana Chalotras Co-Star Freya Allan machte als Ziehtochter Ciri etwas ganz Ähnliches durch und bestätigt die Aussage der The Witcher-Magierin zum Netflix-Dreh:

Ich weiß auch noch, dass ich mir die Augen ausheulte und dachte: 'Das ist einfach zu viel.'

Netflix The Witcher Staffel 3 - Yennefer im Schnee

Dass die Gefahr für schlecht durchblutete Körperteile, die über längere Zeiträume Minus-Temperaturen ausgesetzt sind, nicht zu unterschätzen ist, können viele Bergsteiger bestätigen, die auf diese Weise Zehen oder ganze Füße verloren. Trotz ihres Leidens für The Witcher und dieser "vielleicht größten Herausforderung" gab es für Chalotra am Ende aber eine Abhilfe: "Ich fluchte sehr viel. Und ich musste im Zelt bleiben und meine Füße wärmen."

Wann startet die 4. Staffel von The Witcher bei Netflix?

Ein konkretes Startdatum für die 4. Staffel The Witcher steht noch nicht fest. Da die Dreharbeiten erst 2024 beginnen werden, sollten wir zu 2025 mit der Rückkehr von Netflix' Fantasy-Serie rechnen. Davor erwartet uns aber noch eine Prequel-Miniserie zur Rattenbande und der zweite Anime The Witcher: Sirens of the Deep. Ciri-Darstellerin Freya Allan weiß schon, dass ihr in Staffel 4 eine beängstigende Szene bevorsteht.

Podcast: Ist Netflix’ The Witcher-Universum nach Henry Cavills Ausstieg zum Scheitern verurteilt?

In der 3. Staffel verabschiedet Netflix’ Fantasy-Hit The Witcher Henry Cavill als Hauptdarsteller. In Zukunft wird der Hexer von Liam Hemsworth verkörpert. Kann die Serie mit all ihren geplanten Spin-offs diesen Rückschlag überleben?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir diskutieren mit FILMSTARTS-Gast Sebastian, ob der Henry Cavill-Abschied gelungen ist, welche Stärken und Schwächen das Staffel 3-Finale bei Netflix mitbringt und wie es jetzt mit The Witcher weitergeht.