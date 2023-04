Das LOL Staffel 4-Finale beweist: Amazons Comedy-Hit steckt in einer Sackgasse

Das Finale der 4. Staffel LOL brachte erstmals zwei Sieger hervor. Das Duell bis zum Ende war aber mehr verzweifelt als lustig und zeigt die Grenzen des Comedy-Formats auf.

In Amazons Comedy-Serie LOL: Last One Laughing darf sechs Stunden lang nicht gelacht werden. Am Ende war von den teilnehmenden Stars bisher immer nur eine Person übrig geblieben, die den Gewinn von 50.000 Euro für wohltätige Zwecke spendet. Das Finale der 4. Staffel bildet eine Ausnahme: Erstmals haben zwei Promis bis zum Ablauf des Countdowns durchgehalten.

Der Weg dahin war ein qualvoller, überladener Verzweiflungsakt, der dem Format mit Michael "Bully" Herbig als Host die eigenen Grenzen aufgezeigt hat. Für LOL sollten nach dieser Entwicklung dringend Veränderungen eingeführt werden.

Im Finale ist LOL Staffel 4 nur noch anstrengend

Gegen Ende der aktuellsten LOL-Staffel sind Kurt Krömer und Michael Mittermeier im Duell gegeneinander übrig. Beide kämpfen mit jeweils einem Leben darum, nicht lachen zu müssen. Ziemlich schnell wird klar, dass sie nicht zufällig bis ins Finale kamen. Beide erweisen sich auf der Zielgeraden der Amazon-Serie als extrem hartnäckige Konkurrenten.

In den letzten gut 10 Minuten wird LOL Staffel 4 nicht nur für Krömer und Mittermeier zur Belastung. Das Comedy-Format wirft verzweifelt mit allem um sich, um den Finalisten wenigstens ein entferntes Lächeln zu entreißen.

Neben der gewohnten Lach-Legende Martin Sieber als Gast wird gegen Ende der LOL-Staffel ein Live-Publikum aufgefahren, in dem diesmal zwei Frauen aus Frankreich mit besonders bizarrer Lache sitzen. Dazu stehen Hazel Brugger und Max Giermann hinter Krömer und Mittermeier, die nur ihre Lippen bewegen, und übernehmen deren Stimmen, während Bully vor ihnen immer wieder selbst in Gelächter ausbricht.

Schon die Beschreibung klingt nach Chaos. Tatsächlich wird LOL durch die Comedy-Reizüberflutung zum ersten Mal zur anstrengenden Geduldsprobe mit hysterischer Gag- und Lach-Lärmkulisse.

LOL sollte in Staffel 5 endlich unberechenbarer und überraschender werden

Die Amazon-Produktion beweist spätestens hier, dass das Konzept nach mittlerweile 4 Staffeln in einer Sackgasse angekommen ist. Den Comedy-Regler stumpf auf Anschlag zu drehen und auf Mehr-ist-mehr zu hoffen, führt zum gegenteiligen Effekt: Erschöpfung.

LOL hätte das Show-Konzept vor dem Finale der 4. Staffel aufbrechen und verändern sollen, um der Serie frischen Wind zu verleihen. Blind mit Gags und Lach-Salven um sich zu feuern, ist stattdessen ein neuer Tiefpunkt.

Nur eine Idee: Wie wäre es, wenn alle Stars in Staffel 5 lediglich ein statt zwei Leben bekommen, um das Spiel von Anfang an aufregender und brenzliger zu gestalten? Die Show sollte die Finalist:innen in ein minimalistisches Duell schicken. Beide Stars schauen sich in die Augen, bis einer oder eine lacht, komplett ohne jede Art von Gag-Attacke im Hintergrund. So ein Spiel hat am Ende noch jeden gebrochen. Und es würde spröde Lähmungserscheinungen wie im Staffel 4-Finale definitiv verhindern.

Podcast über LOL: Die Stärken und Schwächen der besten deutschen Amazon-Serie

Zehn Comedy-Stars, sechs Stunden, ein Studio und niemand darf lachen. Das ist das Konzept der derzeit besten deutschen Amazon-Serie, die von Michael "Bully" Herbig moderiert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erklären bekennende Fans von LOL: Last One Laughing, was den Reiz der Show ausmacht, teilen Lieblingsmomente und diskutieren über die Schwächen von LOL.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.