Das nächste Spielberg-Meisterwerk? Der Trailer zu The Fabelmans sieht fantastisch aus

Nach West Side Story kündigt sich bereits der nächste Film von Steven Spielberg an. Mit dem Fabelmans liefert der Regisseur eine ganz besondere Coming-of-Age-Geschichte ab.

Es ist noch kein Jahr her, da startete West Side Story in den Kinos. Mit der Neuverfilmung des gleichnamigen Musical-Klassikers erfüllte sich Steven Spielberg einen persönlichen Traum. Herausgekommen ist ein mitreißendes Meisterwerk, das in all seinen furiosen wie eleganten Bewegung der Ausdruck von purem Kino ist.

Spielbergs nächster Film wird noch eine ganze Spur persönlicher: Bei The Fabelmans handelt es sich um eine semi-autobiografische Coming-of-Age-Geschichte, die in Amerika der 1950er Jahre entführt. Hier wächst der junge Sammy Fabelman (Gabriel LaBelle) zwischen Familienkonflikten und der Magie des Bewegtbildes auf.

Erster Trailer zu Steven Spielbergs The Fabelmans

The Fabelmans - Trailer (English) HD

The Fabelmans feierte am Wochenende beim Toronto International Film Festival seine Weltpremiere und wurde von der Kritik sehr positiv besprochen – so positiv sogar, dass dem Film große Chancen bei der nächsten Oscarverleihung zugesprochen werden. Der Trailer zeigt, warum: Spielberg hat eines Liebeserklärung an das Kino gedreht.

© Universal The Fabelmans

Damit ist er nicht allein. In der Award-Saison dürfte Spielberg in diesem Feld von zwei Filmen Konkurrenz bekommen, denn auch Sam Mendes und Damien Chazelle haben Kinoliebeserklärungen gedreht. Auf der einen Seite wäre da Empire of Light, auf der anderen Seite Babylon, ein Streifzug durchs Hollywood der 1920er Jahre.

The Fabelmans startet am 9. März 2023 in den deutschen Kinos.

Wie gefällt euch der Trailer zu The Fabelmans?