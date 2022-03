Ab morgen bei Disney+: Einer der besten Filme der letzten 10 Jahre, der leider gefloppt ist

Mit West Side Story hat Steven Spielberg einen seiner besten Filme überhaupt gedreht. Ab morgen könnt ihr das Meisterhafte Musical mit Rachel Zegler und Ansel Elgort bei Disney+ streamen.

Letztes Jahr im Dezember brachte Steven Spielberg eines der größten Musicals aller Zeiten im neuen Gewand auf die große Leinwand: West Side Story. Jahrelang schwärmte der Regisseur von diesem Passionsprojekt. Als es endlich in den Kinos startete, wollte es jedoch kaum jemand sehen. West Side Story endete als Flop.

Bei einem Budget von 100 Millionen US-Dollar spielte der Film gerade einmal 70 Millionen wieder ein. Grund dafür sind verschiedene Faktoren. Nicht zuletzt startete das Musical während der Omikron-Welle in den Kinos. Woran es definitiv nicht gemangelt hat, ist Qualität: West Side Story ist Spielbergs beste Regiearbeit seit Jahren.

Steven Spielbergs West Side Story ist ein Triumph

Das soll keineswegs heißen, dass Spielberg nachgelassen hat. Dennoch ragt West Side Story aus seiner Filmographie heraus: Obwohl die Geschichte in ihren Grundzügen sehr treu gegenüber der Vorlage ist, fühlt sich der Film unglaublich frisch und lebendig an, als würden die Jets und die Sharks zum ersten Mal durch New York tanzen.

Hier könnt ihr den Trailer zu West Side Story schauen:

Die zwei Liebenden María (Rachel Zegler) und Tony (Ansel Elgort) bilden nach wie vor das Zentrum der Geschichte. Während María aus Puerto Rico stammt, verfügt Tony über polnische Wurzeln und gehört den Jets an, jener Gang, die sich mit den von Marías Bruder angeführten Sharks um das Stadtviertel San Juan Hill streitet.

Was Spielbergs West Side Story so phänomenal macht

So vertraut die Handlung klingt: Das Drehbuchautor von Tony Kushner, der mit Spielberg zuvor die historischen Stoffe München und Lincoln entwickelt hat, wartet mit vielen subtilen und einfallsreichen Erneuerungen auf. Zudem beruft es sich mehr auf das Broadway-Musical als die Verfilmung aus dem Jahr 1961.

Eine Sache ist dennoch geblieben: Rita Moreno. In der ersten Kinoadaption spielte sie Anita, Marías Schwester, die in der neuen Version von der aus Hamilton bekannten Ariana DeBose verkörpert wird. Moreno übernimmt derweil den Part von Doc in einer variierten Version. Genau genommen ist sie als dessen Ehefrau zu sehen.

Hinter den Kulissen: Auf Disney+ befindet sich seit ein paar Tagen ebenfalls das Making-of-Special Something's Coming: West Side Story, das mehr über die Entstehung von Spielbergs Films erzählt.

West Side Story ist ein großartiges Beispiel dafür, wie man eine Geschichte durch Nuancen neu erfinden kann. Es sind jedoch nicht nur die inhaltlichen Stellschrauben und das diverse Casting, die Spielbergs Film so phänomenal machen. Selten waren Musik und bewegte Bilder mehr in einem Einklang als in West Side Story anno 2021.

Das oben eingebundene Video gibt euch ein Gefühl für die unglaubliche Inszenierung. West Side Story ist pures Bewegungskino und ein weiteres Zeugnis für die extrem fruchtbare Zusammenarbeit von Spielberg und Kameramann Janusz Kaminski. Der gesamte Film fühlt sich an wie ein einziger Tanz aus bewegten Bildern an.

Die technische Brillanz raubt den Atem. Spielberg verbindet seine Bilder aber immer auch mit den Figuren und ihren Gefühlen. Die furiosen Bewegungen von West Side Story sind wunderschön wie herzzerreißend. Dieser grandiose Film hat bei der diesjährigen Oscarverleihung jede Auszeichnung verdient.

