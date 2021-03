Das neue Star Wars-Gerücht klingt so großartig - der gefeuerte The Mandalorian-Star ist schon vergessen

In der Zukunft von Star Wars ist kein Platz für Cara Dune. Nun deutet sich an, durch welche Figur die von Gina Carano verkörperte Sternenkriegerin ersetzt werden könnte.

Mitte Februar erreichte uns die Nachricht, dass sich Lucasfilm und Disney von Gina Carano getrennt haben. Die Schauspielerin und ehemalige MMA-Kämpferin war in The Mandalorian als Cara Dune zu sehen. In Zukunft wird sie jedoch an keinem weiteren Star Wars-Projekt beteiligt sein. Was bedeutet das für ihre Figur?

Entdeckt das riesige Star Wars-Universum auf Disney+ Zu Disney+ Jetzt Abo sichern

Zuletzt kristallisierte sich heraus, dass keinerlei Pläne bestehen, Cara Dune mit einer neuen Schauspielerin zu besetzen. Das deutete sich bereits in Hasbros Entscheidung an, zwei angekündigte Actionfiguren aus dem Katalog zu nehmen. Dennoch klafft in der Mando-Ecke des Star Wars-Universum nun eine Lücke.

Star Wars: Hera Syndulla könnte Cara Dune ersetzen

Lucasfilm hatte große Pläne für Cara Dune. Zwischenzeitlich stand eine eigene Spin-off-Serie im Raum. Auch für den Ableger Rangers of the New Republic war sie eingeplant. Wie LRM Online erfahren hat, könnte Cara Dune dort durch eine andere vertraute Star Wars-Figur ersetzt werden: Hera Syndulla, bekannt aus Star Wars Rebels.

© Disney Hera Syndulla in Star Wars Rebels

Hierzu sei gleich betont: Es handelt sich nur um ein Gerücht. Offiziell bestätigt ist nichts. LRM Online liegt mit seinen Scoops oft daneben. Unabhängig davon taucht das Hera Syndulla-Gerücht aber auch bei Kessel Run Transmissions auf, was zumindest andeutet, dass die Sache nicht komplett aus der Luft gegriffen ist.

Wenn wir uns die Entwicklung des Star Wars-Franchise anschauen, ergibt das Gerücht definitiv Sinn. Lucasfilm ist bemüht, das Vermächtnis seiner Animationsserien in Live-Action-Form fortzusetzen. The Mandalorian hat den Anfang gemacht und Figuren wie Ahsoka Tano und Bo-Katan Kryze zurückgebracht.

Hera Syndullas Rückkehr passt perfekt ins Star Wars-Muster

Zuletzt berichteten wir, dass auch eine Rückkehr von Star Wars Rebels-Held Ezra Miller in greifbarer Nähe ist, ganz zu schweigen von Großadmiral Thrawn, dessen baldige Ankunft in der 2. Staffel von The Mandalorian thematisiert wurde. Hera Syndulla, die unerschrockene Pilotin der Ghost, passt perfekt in dieses Muster.

Hier könnt ihr den Trailer zur 2. Staffel von The Mandalorian schauen:

The Mandalorian - S02 Trailer (Deutsch) HD

Da stellt sich die Frage, ob sie wirklich als Ersatz von Cara Dune in Rangers of the New Republic in die neue Serie integriert wird. Ausgehend vom Lucasfilms bisherigem Vorgehen wirkt es eher so, als wäre ein Auftritt der Figur früher oder später sowieso geplant gewesen. Vorerst gibt es dazu jedoch keine konkreten Informationen.

Als Nächstes trifft Star Wars: The Bad Batch bei Disney+ ein. Es handelt sich um eine Spin-off-Serie zu The Clone Wars. Die erste Folge feiert am 4. Mai 2021 ihre Premiere. Außerdem für 2021 geplant sind Star Wars: Visions und The Book of Boba Fett.

Star Wars-Podcast über The Mandalorian Staffel 2

In der 2. Staffel von The Mandalorian tauchen zahlreiche beliebte Star Wars-Figuren auf. Macht das die Serie besser? In dieser Folge von Streamgestöber diskutieren wir die Frage.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Dafür spricht Jenny mit den beiden Star Wars-Experten Yves und Matthias. Im Podcast erfahrt ihr nicht wichtige Hintergrundinfos über die Gastauftritte. Wir diskutieren auch, ob sich Staffel 2 steigert und was uns in Staffel 3 erwartet.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Wollt ihr Hera Syndulla in Rangers of the New Republic sehen?