Großartiges Star Wars-Gerücht setzt The Mandalorian-Triumph fort: Disney sollte sofort die Verträge auspacken

Die nächste große Star Wars-Figur findet womöglich bald ihren Weg in das The Mandalorian-Universum auf Disney+. Das Casting-Gerücht klingt absolut großartig.

Die 2. Staffel von The Mandalorian zeichnete sich durch eine Reihe perfekter Casting-Entscheidungen aus. Figuren, die wir bereits aus anderen Star Wars-Geschichten kannten, traten im Rahmen der neuen Episoden erstmals im Live-Action-Gewand auf. Das beste Beispiel hierfür dürfte Rosario Dawon als Ahsoka Tano gewesen sein.

Star Wars-Gerücht: Aladdin-Star soll Ezra Bridger spielen

Lucasfilm und Disney haben das Potential erkannt und gleich ein Ahsoka-Spin-off in Auftrag gegeben. Wie Kessel Run Transmissions berichtet, könnte in dieser Serie gleich die nächste große Star Wars-Figur aus dem Animationsbereich in Erscheinung treten. Die Rede ist von Ezra Bridger, seines Zeichens der Held von Star Wars Rebels.

Das Casting steht angeblich schon fest: Der aus Disneys Aladdin-Remake bekannte Mena Massoud soll den jungen Jedi in der Ahsoka-Serie und womöglich noch weiteren Star Wars-Ablegern spielen. Bisher handelt es sich dabei zwar nur um ein Gerücht. Aber wenn wir ehrlich sind, sollten Lucasfilm und Disney direkt die Verträge aufsetzen.

© Disney Ezra Bridger (links) und Mena Massoud (rechts)

Mena Massoud wäre definitiv eine großartige Wahl für Ezra Bridger. In Aladdin hat er gezeigt, dass er Animationsfiguren mit ansteckender Energie und Begeisterung zum Leben erwecken kann. Leider sind die Rollenangebote nach dem Milliardenerfolg ausgeblieben. Die Ahsoka-Serie wäre eine schöne Möglichkeit, um Massoud ins Rampenlicht zurückzubringen.

Noch mehr bekannte Star Wars-Figuren im Mando-Universum

Neben der Ahsoka-Serie erwarten uns zwei weitere Spin-off-Serien, die das The Mandalorian-Universum auf Disney+ erweitern. Namentlich handelt es sich dabei um The Book of Boba Fett und Rangers of the New Republic. Hier ergeben sich also einige Möglichkeiten, um die Ankunft weiterer ikonischer Star Wars-Figuren vorzubereiten.

In Verbindung mit Ahsoka und Ezra sind vor allem die Namen Sabine Wren, Captain Rex und Großadmiral Thrawn interessant. Letztgenannter wurde bereits in der 5. Folge der 2. Staffel von The Mandalorian angedeutet. Jon Favreau und Dave Filoni tragen das Clone Wars-/Rebels-Vermächtnis im Live-Action-Gewand fort. Das sind vielversprechende Aussichten für die Zukunft der Star Wars-Serien auf Disney+.

