Das plötzliche Ende von The Last of Us Folge 7 erklärt: Was ist mit Riley und Ellie passiert?

Die 7. Folge von The Last of Us hinterlässt uns mit einem offenen Ende. Was passierte mit Ellie und Riley nach dem schrecklichen Vorfall in der Mall?

Achtung, es folgen Spoiler: The Last of Us taucht mit Folge 7 in Ellies (Bella Ramsey) Vergangenheit ein. Die postapokalyptische Teenie-Liebesgeschichte in einer verlassenen Mall stellt uns erstmals auch ihre beste Freundin Riley (Storm Reid) vor. Dieses Kapitel ist aber immer noch Teil einer Serie, die uns fast Woche für Woche mit tragischen Toden das Herz bricht. Nur diesmal endet es unerwartet.

Am Ende von Left Behind werden Fans mit einem niederschmetternden Cliffhanger zurückgelassen. Denn das unvermeidbare Schicksal der infizierten Riley wird uns vorenthalten. Das hinterlässt einige offene Fragen. Warum die Geschichte so abrupt endet, hat allerdings einen guten Grund.

The Last of Us Folge 7: Warum wir Rileys Tod nicht zu sehen bekommen

Während ihres Ausflug in eine verlassene Mall kommt es für die beiden Freundinnen Ellie und Riley zu einer schicksalhaften Begegnung mit einem Infizierten, der beide Teenagerinnen mit dem Cordyceps-Pilz infiziert. Es ist ein absolut tragischer Moment, in dem sie realisieren, dass all ihre Zukunfstpläne verpuffen und sie dem Tode geweiht sind.



Schaut hier den Trailer zu The Last of Us Folge 7:

The Last Of Us - S01E07 Trailer (English) HD

Das Flashback-Kapitel endet damit, dass Ellie und Riley ihre Optionen abwägen. Sie könnten sich auf der Stelle mit einer Pistole das Leben nehmen und einer qualvollen Verwandlung entgehen. Stattdessen wählen sie eine zweite Option: nicht aufgeben und jede letzte verbleibende Sekunde zusammen verbringen. Riley möchte auf poetische Weise mit Ellie "gemeinsam den Verstand verlieren".



Dann aber folgt der abrupte Cliffhanger. Wie und wann verwandelt sich Riley? Muss Ellie sie töten? Der Ausgang ihrer gemeinsamen Geschichte wird unserer Fantasie überlassen, was das Ende eigentlich nur noch tragischer. Wir selbst müssen die erzählerische Lücke füllen.

Mit der Entscheidung, Rileys endgültiges Schicksal nicht zu zeigen, folgt The Last of Us dem Vorbild des Videospiels bzw. des DLC (Downloadable Content) Left Behind. Diese Erweiterung des ersten Spiels dient der jüngsten Folge als Vorlage und endete ebenfalls ohne eine direkte Resolution.



Was ist mit Riley und Ellie passiert? The Last of Us liefert Hinweise auf das tragische Ende

Ein Happy End wird niemals möglich sein. Die Ereignisse in der Mall sind längst geschehen. Irgendwann nach dem Biss wird Ellie realisieren, dass sie immun ist. Riley hingegen wird sich verwandeln und zu einer Infizierten. Womöglich muss Ellie sie daraufhin töten. Einen Anhaltspunkt dafür liefert Folge 4: Darin schießt Ellie auf einen Menschen. Im Abschluss offenbart sie, dass es nicht das erste Mal für sie war.

HBO Ellie und Riley

Wie viel Zeit zwischen Rileys Biss-Infektion und ihrem Tod vergangen sind, wissen wir nicht. Es könnten Stunden oder gar Tage gewesen sein. Ob die Mädchen aus der Mall herauskamen? Ob sie gemeinsam die Fireflies und Marlene aufsuchten? Das alles bleibt unseren Interpretationen überlassen. Konkrete Antworten werden wir nicht erhalten.

Eines steht aber fest: Riley wird nicht überlebt haben können. Abseits von Ellie ist keine Person bekannt, die einen Biss überlebt hat. Eine definitive Bestätigung dafür lieferte bereits das die Videospiel-Vorlage.

Achtung, Spoiler zum Ende des The Last of Us-Spiels: Ganz am Ende des ersten Spiels spricht Ellies erstmals Rileys Namen in Anwesenheit von Joel aus. Sie erklärt ihm, dass sie die erste ihr nahstehende Person war, die starb.

Wird die The Last of Us-Serie ebenfalls so enden? Oder nutzt sie die Chance, weitere Details über das Ende von Rileys und Ellies tragischer (Liebes-)Geschichte zu enthüllen? Das erfahren wir spätestens in zwei Wochen, wenn bereits die letzte Folge von Staffel 1 zu sehen ist.