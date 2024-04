Das sieht nach dem krassesten Horror-Film 2024 aus: Trailer zu Serienkiller-Thriller mit Nicolas Cage versprechen endlose Alpträume

In Longlegs wird eine junge FBI-Agentin in eine persönliche Jagd auf Nicolas Cage als verstörenden Serienkiller verwickelt. Kein anderer Horror-Film sieht dieses Jahr aufregender aus.

Auch wenn wir uns noch ein paar Monate gedulden müssen, bis der neue Horror-Thriller Longlegs ins Kino kommt, sieht der Film mit Nicolas Cage jetzt schon wie ein Ausnahmewerk aus. Bisher werden nur rätselhafte Trailer- und Teaser-Schnipsel veröffentlicht, die einfach nur verstören. Spätestens die aktuellen Ausschnitte treiben die Vorfreude auf die Spitze.

Vorschau zu neuem Horror-Thriller mit Nicolas Cage lässt auf Genre-Highlight des Jahres hoffen

Vor zwei Monaten ist schon ein erster Trailer zu Longlegs erschienen, der oben im Artikelbild-Player läuft. Jetzt hat das Studio Neon nochmal zwei kryptische Teaser veröffentlicht, die jeweils keine Minute lang sind. Schaut sie euch am besten direkt selbst an:

Longlegs - Teaser Trailer 4 (English) HD





Longlegs - Teaser Trailer 5 (English) HD

Nach den Videos fragt ihr euch sicher, worum es in dem Horror-Thriller von Regisseur Oz Perkins überhaupt geht. Die Handlung soll sich um die junge FBI-Agentin Lee Harker drehen, die von It Follows-Star Maika Monroe gespielt wird. Sie ist auf der Jagd nach einem Serienmörder (Nicolas Cage), der mehrere Familien auf dem Gewissen hat. Lee findet neben okkulten Praktiken rund um den Killer auch heraus, dass es eine persönliche Verbindung zwischen ihr und ihm gibt.

Die Story von Longlegs erinnert deutlich an die Figurenkonstellation zwischen Clarice Starling und Hannibal Lecter in Das Schweigen der Lämmer. Der kommende Horror-Thriller scheint verstörende Alptraum-Impressionen zu entfachen, die in den kurzen Vorschau-Schnipseln schon jetzt tief unter die Haut gehen. Dabei bekommen wir Cage in seiner bizarren Killer-Rolle noch nicht mal voll zu sehen.

Wann startet Longlegs im Kino?

DCM hat sich die Rechte an dem Horror-Thriller zum Glück gesichert und bringt Longlegs am 29. August 2024 in Deutschland in die Kinos. Ab dann könnt ihr euch also auf schlaflose Nächte gefasst machen.