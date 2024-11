Das Sommerhaus der Stars-Finale schon jetzt bei RTL+: Die letzte Folge sorgt für reichlich Drama

Kaum hat Das Sommerhaus der Stars gestartet, ist es auch schon wieder vorbei: Heute Abend steigt bereits das große Finale. Die Show soll mit einem dramatischen Knall enden.

Gewaltvorwürfe, gebrochene Herzen und Mobbing im Überfluss – im Das Sommerhaus der Stars geht es auch diese Staffel wieder richtig wild zu. Wenn RTL längst vergessene Reality-Pärchen in den Horror-Urlaub schickt, dann ist Drama vorprogrammiert. Besonders in dieser Staffel kam es gleich mehrmals zu fragwürdigen Grenzüberschreitungen. Heute Abend werden die Skandal-Paare ein letztes Mal zeigen, was in ihnen steckt: Im großen Finale soll es zu dramatischen Auseinandersetzungen gekommen sein.

Heute im Sommerhaus-Finale: Diese Skandal-Paare kämpfen um den Sieg

Alessia Herren und Can Nitkewitz: Alessia ist die Tochter des verstorbenen Schlagerstars Willi Herren. Im Sommerhaus zeigte sie sich bisher nicht von ihrer besten Seite: Während eines Streits bedrohte sie Konkurrentin Tessa sogar mit einem Messer.

Theresia Fischer und Stefan Kleiser: Theresia Fischer wurde bei GNTM berühmt, doch Schlagzeilen machte sie vor allem durch ihre Beauty-OPs. Die extravagante Blondine ließ sich mehrfach die Beine brechen, um die perfekten Modelmaße zu erreichen. Im Sommerhaus eckte Partner Stefan immer wieder an, trotzdem haben sie es gemeinsam ins Finale geschafft.

Umut Tekin und Emma Fernlund: Die beiden Reality-Stars können eins besonders gut – für Chaos und Ärger sorgen. Seit der ersten Folge gibt es Drama um das Skandal-Pärchen, zuletzt eskalierte die Lage sogar so sehr, dass Fans Konsequenzen forderten. Eins ist sicher: Ihnen würde niemand den Sieg gönnen.

Lorik Bunjaku und Denise Hersing: Sie sind die Nachrücker der Show und deshalb absolut unbeliebt im Sommerhaus. Trotzdem haben sie gute Chancen auf den Sieg, denn das Paar gibt sich ehrgeizig. Bei den Spielen wollen sie durch Sportlichkeit überzeugen. Ob das genug ist, wird sich heute Abend zeigen.

Sam Dylan und Rafi Rachek: Diese beiden haben im Sommerhaus schon für zahlreiche Skandale gesorgt. Besonders schlimm: Rafi beschimpfte einen Konkurrenten als Kinderf*cker, aber auch sein Partner Sam sorgt mit gezielten Spitzen immer wieder für Drama. Ob die beiden das Zeug zum Sieg haben?

Streit, Handgreiflichkeiten und Skandale: Im Finale soll es richtig dramatisch werden

Keine Angst, wir spoilern nicht! Nur so viel sei gesagt: Die Gerüchteküche brodelt bereits gewaltig. Schenkt man den Andeutungen der Stars Glauben, soll es sogar zu Handgreiflichkeiten gekommen sein. Ob RTL diese Bilder unzensiert zeigen wird, bleibt abzuwarten. Sommerhaus-Fans können sich also auf das wohl dramatischste Finale der Showgeschichte freuen.

Heute bei RTL+: So kannst du das Sommerhaus-Finale schauen

Wer das Sommerhaus-Finale nicht verpassen will, kann heute Abend schon bei RTL+ einschalten. Dort soll das Finale schon um 18:45 online gehen! Wer lieber im TV einschaltet, muss sich leider noch eine ganze Woche gedulden: Das Finale wird erst am 19.11. um 20:15 Uhr bei RTL gesendet.