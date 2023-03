Das ultimative Herr der Ringe-Set von LEGO mit Frodo, Aragorn und Co. jetzt schnell sichern, bevor es vergriffen ist

Seit Kurzem gibt es ein neues und extrem detailliertes LEGO-Set für Fans von Der Herr der Ringe zu kaufen. Das heiß begehrte Bruchtal-Set könnt ihr jetzt bei LEGO nachbestellen.

Die Welt von Der Herr der Ringe selbst nachzubauen und dadurch mal ganz anders zu erleben, bereitet vielen Mittelerde-Fans Freude. Mit dem kürzlich erschienen LEGO-Set zum elbischen Bruchtal gibt es jetzt eine neue Möglichkeit dazu.

Nachdem das gefragte Modell zunächst exklusiv nur für VIP-Nutzer des Online-Shops von LEGO verfügbar war, kann es dort mittlerweile jeder regulär erstehen. Für 499,99 Euro könnt ihr es bestellen * und gegenwärtig noch ab dem 15. März geliefert bekommen.

Das bietet das LEGO-Set "Der Herr der Ringe: Bruchtal"

Die unter anderem aus Der Herr der Ringe: Die Gefährten bekannte Szenerie kommt mit über 6.000 Teilen daher und wird für erwachsene LEGO-Bauer ab 18 Jahren empfohlen. Mit an Bord sind auch 15 Mini-Figuren zu bekannten Charakteren wie Frodo, Gandalf und Aragorn.

Diese verfügen über zahlreiche authentische Details und ermöglichen beispielsweise den aus Film und Buch bekannten Rat von Elrond nachzustellen, bei dem sich Vertreter der freien Völker Mittelerdes zum Vorgehen bezüglich Saurons Ring beraten. Aber auch noch andere Szenen lassen sich wiederentdecken.



Das Modell mit der Nummer 10316 ist zusammengebaut insgesamt 39 Zentimeter hoch, 75 Zentimeter breit, 50 Zentimeter tief und lässt sich in 3 Segmente aufteilen: den Turm, den Ratsring und den Pavillon mit Fluss und Brücke.



Mit dem Kauf lassen sich unterdessen auch einige VIP-Punkte sammeln, die für künftige Vergünstigungen und weitere Aktionen im Shop genutzt werden können. Weitere Details hierzu finden sich auf der Angebotsseite bei LEGO:

Neue Der Herr der Ringe-Filme am Horizont

Seit Ende Februar wissen wir: Es wird neue Filme im Der Herr der Ringe-Universum geben. Die Nachricht schlug ein wie die Peitsche eines Balrogs, denn: Es ist sehr wahrscheinlich, dass es ein Wiedersehen mit Frodo, Gandalf, Aragorn und Co. geben wird. Produziert wird das Ganze von Warner Bros. und New Line Cinema, die auch schon die Original-Trilogie um Frodo und seine Gefährten auf die Kinoleinwände brachten.



Währenddessen ist auch die Fortsetzung der Amazon-Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht in Produktion und wird vermutlich Ende nächsten Jahres auf Amazon Prime Video erscheinen. Wir haben euch alle wichtigen Infos zur 2. Staffel der teuersten Serie aller Zeiten hier zusammengetragen.



