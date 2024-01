Das versaute Harry Potter streamt gerade bei Amazon – Hogwarts-Fans finden erstaunliche Parallelen zwischen Fantasy-Abenteuer und Saltburn

Manchmal findet man die Spuren von Harry Potter an den ungewöhnlichsten Orten. Zum Beispiel im neuen Amazon-Film, der seine Schüler in eine deutlich erwachsenere Richtung treibt.

Sowohl die Harry Potter-Filme als auch der neue freizügige Thriller Saltburn sind aktuell bei Amazon Prime Video * im Stream verfügbar. Aber das ist nicht die einzige Gemeinsamkeit der auf den ersten Blick völlig unterschiedlichen Werke. Fans des berühmten Zauberlehrlings finden immer mehr verblüffende Verweise, die den neuen Film von Emerald Fennell (Promising Young Woman) in das Licht einer düsteren Harry Potter-Hommage erheben.

Harry Potter-Fans feiern die magischen Anspielungen in Saltburn

Im Film Saltburn bei Amazon freundet sich der reiche Oxford-Student Felix Catton (Jacob Elordi) mit dem Außenseiter-Stipendiaten Oliver Quick (Barry Keoghan) an. Das geht sogar so weit, dass er ihn in den Ferien mit auf sein Familienanwesen nimmt. Doch dort eskaliert die Freundschaft der zwei jungen Männer im Kreise von Felix' wohlhabender Familie zunehmend.



Saltburn spielt im Sommer 2007, also zum Erscheinen des letzten Harry Potter-Romans. Trotzdem wären Harry Potter-Fans vermutlich nie auf die Idee gekommen, den Thriller mit dem Fantasy-Abenteuer zu vergleichen, wenn Saltburn selbst nicht den Anstoß dazu gegeben hätte. In einer Szene, etwa in der Mitte des Films, wird im Dialog auf Harry, Ron und Hermine Bezug genommen und kurz darauf sehen wir Felix gut erkennbar den siebenten Band Harry Potter und die Heiligtümer des Todes lesen:



Wie Bustle berichtete, entwickelte die Saltburn-Harry-Potter-Verbindung, daraufhin in sozialen Medien wie TikTok ein Eigenleben. Insbesondere eine versteckte Referenz hat es den Potter-Hardcore-Fans angetan: Denn offenbar tragen sowohl Felix als auch seine Schwester Venetia (Alison Oliver) Tätowierungen mit versteckter Harry Potter-Bedeutung.

Manche Harry Potter-Fans lassen sich drei Sterne in die Haut stechen, die als Referenz auf die oberen Seiten-Illustrationen der britischen Ausgabe dienen: jeweils drei Sterne links und rechts jedes Seitenkopfes. Felix und Venetia besitzen auf ihren Handrücken beide 6-Sterne-Tattoos, die entweder auf diese sechs Sterne der Buchseiten oder auf die sechs Harry Potter-Bücher, die zur Handlungszeit von Saltburn schon erschienen waren, anspielen könnten. Und das ist noch nicht alles.

Diese Handlungs-Parallelen gibt es zwischen Harry Potter und Saltburn

Der TikToker murped behauptet, Saltburn sei in Wahrheit Harry Potter-Fanfiction und erklärt nach den Stern-Tattoos auch einige weitere Parallelen:

Hogwarts, Oxford & das Anwesen Saltburn : Beide Geschichten spielen in altehrwürdigen britischen Gemäuern. An der Oxford-Universität wurden sogar viele Harry Potter-Szenen gedreht, vor allem aus Teil 4. Eine wahr gewordene College-Fantasie für Felix als Potterhead?

: Beide Geschichten spielen in altehrwürdigen britischen Gemäuern. An der Oxford-Universität wurden sogar viele Harry Potter-Szenen gedreht, vor allem aus Teil 4. Eine wahr gewordene College-Fantasie für Felix als Potterhead? Klassenunterschiede und Kleidung : Während der aus einfachen Verhältnissen stammende Oliver zum Dinner eine Abendgarderobe anziehen muss, hebt sich der fehlende Wohlstand von Ron Weasleys Familie durch seinen Festumhang aus zweiter Hand hervor.

: Während der aus einfachen Verhältnissen stammende Oliver zum Dinner eine Abendgarderobe anziehen muss, hebt sich der fehlende Wohlstand von Ron Weasleys Familie durch seinen Festumhang aus zweiter Hand hervor. Badezimmer : Seltsame Dinge geschehen sowohl in den Badezimmern (und Badewannen) von Hogwarts und Saltburn ...

: Seltsame Dinge geschehen sowohl in den Badezimmern (und Badewannen) von Hogwarts und Saltburn ... Der Hirsch ist Harrys Patronus. Ist es Zufall, dass auch Oliver bei seiner Kostüm-Party ein Hirschgeweih trägt?

ist Harrys Patronus. Ist es Zufall, dass auch Oliver bei seiner Kostüm-Party ein Hirschgeweih trägt? Labyrinth: Irrgärten gibt es sowohl in Saltburn als auch in Harry Potter und der Feuerkelch – und in beiden Geschichten stoßen schönen Jungen dort schreckliche Dinge zu ...

Ob man Saltburn so eng mit Harry Potter verknüpfen will oder nicht, ist natürlich jedem Fan und Zuschauenden selbst überlassen. Amazon Prime gibt übrigens (anders als die Harry Potter-FSK) die Empfehlung, sich Saltburn erst mit 16 Jahren anzusehen, da Nacktheit und Gewalt den heiß diskutierten Film prägen.

