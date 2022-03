Das Vorbild von Fast & Furious: Regie-Legende bringt die coolste Action-Ikone der Kinogeschichte zurück

Steven Spielberg will einen der größten Action-Helden des Kinos zurückbringen. Ohne deren ersten Auftritt wäre die gesamte Fast & Furious-Reihe undenkbar.

Steven Spielberg ist ein Hans Dampf in allen Gassen. Gerade erst wieder für West Side Story Oscar-nominiert, werkelt er am autobiografischen Drama The Fabelmans und hebt als Produzent Indiana Jones 5 über einen wichtigen Meilenstein. Aber damit nicht genug: Er will einen der lässigsten Action-Helden der Kinogeschichte wiederbeleben, der mit der womöglich besten Verfolgungsjagd aller Zeiten Krachern wie Fast & Furious den Weg geebnet hat: Bullitt.

Steven Spielberg bringt eine der größten Ikonen des Action-Kinos zurück

Der Film-Noir-Action-Mix von 1968 gilt als einer der besten Filme des Genres und Wegbereiter vieler späterer Standards des Blockbuster-Kinos. Steve McQueen, in den 1960ern ohnehin als "King of Cool" bekannt, ist hier in seiner wohl lässigsten Rolle zu sehen: Als hartgesottener Cop Bullitt soll er einen Mafia-Überläufer vor Attentaten seiner Ex-Kameraden bewahren. Natürlich (und daher kommt der Noir-Einschlag) ist das ganze Spiel fingiert.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Bullitt an:

Bullitt - Trailer

In den durchgängig schwärmerischen Kritiken des Films wird dabei vor allem eine Sache immer wieder hervorgehoben. Der Kritiker:innen-Konsens auf Rotten Tomatoes etwa lautet:

Steve McQueen ist cool wie Eis in diesem packenden Polizeifilm, der außerdem die wohl beste Verfolgungsjagd aller Zeiten enthält.

Tatsächlich war die über zehnminütige Verfolgungsjagd durch San Francisco, bei der Auto-Fan McQueen teilweise selbst hinter dem Steuer saß, absolut bahnbrechend: Gefilmt mit mehreren Kameras über einen Zeitraum von fünf Monaten, ergibt sich eine atemlose Hetzjagd im Stakkato-Rhythmus, ein stromlinienförmiges Geschoss an beispiellosem Action-Handwerk.

© Warner Bros. Verfolgungsjagd aus Bullitt

Hier wurde für spätere Bolliden-Abenteuer erst die Grundlage gelegt: Dom Toretto und seine Fast & Furious-Crew stehen heute noch auf den gigantischen Schultern von Bullitts Bleifuß-Sequenz. Doch was hat Steven Spielberg mit diesem Erbe vor?

Wie Deadline berichtet, wird es sich bei dem Projekt nicht um ein Remake des Klassikers handeln. Vielmehr will Spielberg die Figur offenbar ein ganz neues Abenteuer erleben lassen. Wie genau das aussehen wird, ist in diesem frühen Stadium allerdings noch nicht bekannt.

Wer nun um das Vermächtnis einer der größten Action-Ikonen der Kino-Geschichte fürchtet, sollte zunächst mal unbesorgt sein: Neben dem erwiesenen Talent Spielbergs und dem des Drehbuchautors Josh Singer (Aufbruch zum Mond) sind außerdem McQueens Nachfahren als Produzent:innen mit an Bord.

Für eine würdevolle Neuauflage der Figur scheint also gesorgt. Es bleibt natürlich die Frage, wer in die monströsen Gaspedal-Fußstapfen des Schauspielers treten könnte. Weiß Vin Diesel eigentlich schon davon?

