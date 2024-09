Das wäre die perfekte Hunger Games-Besetzung: Er soll der Star des neuen Tribute von Panem-Films sein

Der nächste Hunger Games-Film erzählt die Geschichte des jungen Haymitch. Nun gibt es ein extrem spannendes Gerücht, welcher Schauspieler die Rolle von Woody Harrelson übernehmen könnte.

Seit Juni wissen wir: Die Sci-Fi-Reihe Die Tribute von Panem geht weiter – und zwar erneut mit einem Prequel. Nachdem wir zueltzt die zehnte Ausgabe der tödlichen Hungerspiele auf der großen Leinwand erlebt haben, liegt dieses Mal der Fokus auf den zweiten Quarter Quell, sprich: den 50. Hungerspielen im Staate Panem.

Im Mittelpunkt der Geschichte befindet sich somit der junge Haymitch Abernathy, der in den ersten vier Filmen von Woody Harrelson gespielt wurde. Wer tritt in seine Fußstapfen? Seit ein paar Wochen wird ein vielversprechender Name mit dem Casting von The Hunger Games: Sunrise on the Reaping in Verbindung gebracht.

Challengers-Star Mike Faist könnte den jungen Haymitch im neuen Hunger Games-Film spielen

Angeblich soll Mike Faist der Hauptdarsteller des Haymitch-Films sein. Das Gerücht geht auf einen Tweet des Popkultur-Accounts @21metgala zurück, der in erster Linie Bilder von Stars bei Events und Premieren postet. Der Tweet machte Anfang August die Runde und bezog sich auf die Industriequelle Production Weekly .

Aber Moment, ist Faist nicht viel zu alt für die Rolle? Auf dem Papier ist Faist mit seinen 32 Jahren tatsächlich doppelt so alt wie Haymitch bei seinen Hungerspielen. Das hat Hollywood aber noch nie davon abgehalten, vergleichbare Casting-Entscheidungen zu treffen. Tobey Maguires Spider-Man ist das beste Beispiel dafür.

Was für Faist spricht: Er ist aktuell einer der aufstrebenden Schauspieler in Hollywood. Genauso wie Rachel Zegler, die im letzte Hunger Games-Film die Hauptrolle spielte, erlebte er in Steven Spielbergs West Side Story vor drei Jahren seinen Durchbruch. Zudem brillierte er an der Seite von Zendaya in dem Sportdrama Challengers.

Mike Faist ist zwar zu alt für den jungen Haymitch, würde aber trotzdem perfekt in die Rolle passen

In beiden Film spielt Faist jugendlich angelegte Figuren, ohne sich sein tatsächliches Alter auch nur für eine Sekunde lang anmerken zu lassen. Er nimmt die Leinwand mit einer energiegeladenen, geradezu hypnotisierenden Präsenz ein, die aber auch zerbrechlich werden kann. Für einen jungen Haymitch ist er eigentlich wie geschaffen.

Wie ernst sollten wir das Gerücht nehmen? Vulture hat sich nochmal genau angeschaut, was Production Weekly wirklich zu Faists Beteiligung geschrieben hat. Konkret heißt es bei dem Branchenmagazin: "Mike Faist wurde für die männliche Hauptrolle erwähnt." Von einem offiziellen Casting sind wir hier also noch weit entfernt.

Zudem muss "männliche Hauptrolle" nicht bedeuten, dass er Haymitch spielt. Schon der letzte Hunger Games-Film, Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes, kam mit zwei gleichgewichtigen Hauptrollen daher. Womöglich hat sich Suzanne Collins für die Geschichte eine weitere wichtige Mentorenfigur ausgedacht.

Große Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet The Hunger Games: Sunrise on the Reaping im Kino?

Allzu lange dürfte es nicht mehr dauern, bis wir wissen, wer den jungen Haymitch in The Hunger Games: Sunrise on the Reaping spielt. Am 19. November 2026 startet der Film in den Kinos. Falls ihr nicht so lange auf die neue Geschichte warten könnt, habt ihr Glück. Die von Collins geschriebene Buchvorlage erscheint bereits am 18. November 2025.