"Das wäre fantastisch!": Ein legendärer Herr der Ringe-Star ist jetzt schon bereit, für neue Mittelerde-Filme zurückzukehren

Ein Herr der Ringe-Darsteller zeigt sich bereits sehr angetan von den geplanten neuen Kinofilmen und weiß genau, warum die Mittelerde-Rückkehr sich lohnen würde.

Neben der Amazon-Serie Die Ringe der Macht sind beim Studio Warner, das schon Peter Jacksons zwei Mittelerde-Trilogien herausbrachten, neue Kinofilme in Tolkiens Welt in Planung. Und auch wenn die bislang titellosen neuen Herr der Ringe-Filme noch ganz am Anfang stehen und uns über Handlung und Figuren nur spekulieren lassen, meldet sich ein alter Herr der Ringe-Hase jetzt schon freiwillig zur Rückkehr: Andy Serkis.

Andy Serkis würde für neue Herr der Ringe-Filme sofort zurückkehren

Gollum-Darsteller Andy Serkis, der als Regisseur unter Peter Jackson bei den drei Hobbit-Filmen auch die zweite Kamera-Einheit leitete, wurde vom Hollywood Reporter zu einer möglichen Herr der Ringe-Rückkehr befragt und zeigte sich von der Idee begeistert. Erst recht, weil auch Peter Jackson und sein Drehbuch-Team wieder im Gespräch sind:

Ich liebe diese Menschen und sie sind wie eine zweite Familie für mich. Ich habe so viele Jahre damit verbracht, die [Herr der Ringe- und Hobbit-]Filme mit ihnen zu machen. Ich liebe ihre Empfindsamkeit und ihre Herangehensweise; das ist Filmemachen auf einem ganz anderen Level. Du lebst und atmest das. Also, ja, wenn irgendeine Möglichkeit aufkäme [zurückzukehren], wäre das fantastisch!

Warner Neue Herr der Ringe-Filme? Gollum-Papa Andy Serkis wäre dabei

Egal ob vor oder hinter der Kamera: Die Chancen, Motion-Capture-Mastermind Andy Serkis für neue Herr der Ringe-Filme ins Boot zu holen, sind zahlreich. Bislang sind das natürlich alles noch Wunschvorstellungen und entschieden ist noch nichts. Aber es kann definitiv nicht schaden, frühzeitig die Fühler auszustrecken und Interesse zu bekunden. Nicht wahr, mein Schatzzzzz?

Der erste neue Herr der Ringe-Film wird frühestens 2026 in die Kinos kommen.

