Das wohl beste Superhelden-Trio nach 6 Jahren wieder vereint: Erste Videos zur neuen Daredevil-Serie zeigen auch den mysteriösen Bösewicht

Vor kurzem wurde bestätigt, dass die zwei großen Daredevil-Fanlieblinge in der neuen Marvel-Serie zurückkehren. Erste Set-Videos zeigen jetzt schon die große Reunion – und einen vagen Blick auf Bösewicht Muse.

Nach dem Netflix-Aus von Marvel's Daredevil kehrt Charlie Cox als Matt Murdock in einer neuen Serie bei Disney+ zurück. Vor dem Start im kommenden Jahr haben jetzt die Dreharbeiten zu Daredevil: Born Again begonnen. Vor kurzem wurde auch bestätigt, dass die Fan-Lieblinge Foggy und Karen ebenfalls zurückkehren.

Nun sind erste Set-Videos vom Dreh der kommenden Daredevil-Serie im Netz gelandet, die die große Reunion des wohl besten Superhelden-Trios schon vorwegnehmen. Einen kurzen Blick auf den mysteriösen neuen Bösewicht Muse gibt es auch zu sehen.

Set-Videos zur neuen Daredevil-Serie zeigen Wiedersehen und Graffiti-Bösewicht

Auf X sind kurze Clips vom Set der kommenden Marvel-Serie aufgetaucht. Ein Video, das Fan-Herzen höher schlagen lassen dürfte, zeigt die Wiedervereinigung von Matt, Foggy (Elden Henson) und Karen (Deborah Ann Woll):

Dass Wilson Fisk aka Kingpin (Vincent D'Onofrio) auch in der Marvel-Serie bei Disney+ sein Unwesen treiben wird, zeigt ein Bild vom Set mit Zeitungen über eine politische Kampagne des Oberbösewichts:

Größere Rätsel wirft dagegen die Beteiligung eines neuen Marvel-Bösewichts auf, der Teil von Daredevil: Born Again sein soll. Bei dem mysteriösen Gegenspieler handelt es sich um die Comicfigur Muse, die als Graffiti-sprühender Serienmörder in Erscheinung tritt. Die Stadt verziert er mit "Kunstwerken", die er mit dem Blut seiner Opfer anfertigt. Ein kurzes Set-Video zur Daredevil-Rückkehr bei Disney+ zeigt Muse verhüllt in Aktion:

Wann startet die neue Daredevil-Serie bei Disney+?

Ein genauer Starttermin für Daredevil: Born Again ist noch nicht bekannt. Die Marvel-Serie soll irgendwann 2025 zu Disney+ ins Abo kommen.

