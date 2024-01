Großartige Nachrichten: Neue Marvel-Serie bringt das wohl beste Superhelden-Trio wieder zurück und die Fans sind aus dem Häuschen

Zuerst sah es so aus, als würde die wohl am heißesten erwartete neue Marvel-Serie ohne zwei absolute Fan-Lieblinge auskommen müssen. Jetzt aber dürfen wir uns über auf die große Rückkehr bei Disney+ freuen., wurde nun doch ihre Rückkehr bei Disney+ bekannt.

Marvel's Daredevil beendete 2018 bei Netflix seine Superhelden-Karriere. Mit Daredevil: Born Again kehrt der Teufel aus Hell's Kitchen in einer neuen Serie bei Disney+ zurück, um an vergangene Erfolge anzuknüpfen. Nachdem die Rückkehr zunächst keinen Platz für Matt Murdocks wichtigste Sidekicks hatte, kam nun die erleichternde Meldung: Die neue Daredevil-Serie vereint Matt, Foggy und Karen erneut – und die Fans sind außer sich vor Freude.

Karen und Foggy in neuer Marvel-Serie: Daredevil braucht seine Freunde für die Wiedergeburt

Disney bereitete die Daredevil-Rückkehr schon länger vor. Nach Auftritten in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Die Anwältin und zuletzt Echo soll Matt Murdock (Charlie Cox) jetzt endlich wieder eine eigene Serie erhalten. Und zwar nicht allein. Vor einem Jahr erreichte uns die Meldung, in Daredevil: Born Again solle es auch ein Wiedersehen mit Jon Bernthals Punisher geben. Doch diese Nachricht führte zugleich zu einem Aufschrei über die auffällige Abwesenheit von Matts besten Freunden: Foggy Nelson (Elden Henson) und Karen Page (Deborah Ann Woll).

Netflix Daredevil: das Trio Foggy, Matt & Karen

Daredevil-Fans beklagten, dass Matt Murdock am Ende der finalen 3. Staffel mit seinen zwei engsten Vertrauten Foggy und Karen eine Anwalts-Kanzlei gegründet hatte ... und jetzt sollen die vielleicht wichtigsten Menschen in seinem Leben einfach unter den Teppich gekehrt werden?! Der verlässliche Scooper Jeff Snider gibt nun in seinem Newsletter The InSneider zum Glück Entwarnung: Offenbar kehren Deborah Ann Woll und Elden Henson doch in ihren Rollen zurück.

Letzten Herbst änderte Disney seine Veröffentlichungspläne komplett und verschob 7 Marvel-Serien. Im Zuge dessen wurde auch die Daredevil-Rückkehr gestoppt und noch einmal komplett überarbeitet. Offenbar zugunsten des Wiedersehens.

Was Matt, Karen und Foggy in Daredevil zu so einem unübertrefflichen Superhelden-Trio machte, war, dass eigentlich nur der blinde Mr. Murdock als kostümierter Rächer durch New York zog, seine Freunde aber nicht weniger vehement um Gerechtigkeit kämpften. Während Matt nachts mit den Fäusten zuschlug, Karen journalistisch recherchierte und Foggy an das Gesetz glaubte, repräsentierten sie unterschiedlichste Facetten, wie man gegen Verbrechen vorgehen konnte. Am Ende war es aber ihre in der Serie so glaubhafte, innige Freundschaft, die das Trio über andere Superhelden-Verbindungen erhob und auf ewig in den Herzen der Fans verankerte.

Marvel-Erleichterung: Daredevil-Fans feiern das Wiedersehen mit dem Trio in Born Again

Nach der Fassungslosigkeit über ihr Fehlen ist die Wiedervereinigung des Trios für viele Fans eine umso größere Erleichterung, der sie in den sozialen Medien Luft machen. Viele schreiben das Umdenken dabei auch ihrem eigenen lautstarken Protest zu.

Eine Matt-Foggy-Karen-Reunion! Wir haben es geschafft!

Wir haben Foggy Nelson und Karen Page gerettet! Wir haben gewonnen! Ein großer Tag für laute, irritierende Menschen wie uns!

Karen Page und Foggy Nelson sind das Herz und die Seele von Daredevil. Ich liebe sie, ich bin [aufgeregt]!!!

Die Lieben meines Lebens: Karens und Foggys Figuren haben Daredevil erst richtig real und bewohnt gemacht. Sie sorgten für mehr Fallhöhe und bessere emotionale Payoffs. Ich bin so froh, dass sie zurück sind. Ich hätte mir Daredevil wirklich nicht ohne sie vorstellen können.

Nach der Wiedervereinigung des Daredevil-Trios werden nun aber auch Begehrlichkeiten geweckt, dass andere Marvel-Held:innen aus den Netflix-Serien zurückkehren könnten.

Wenn wir Matt, Foggy, Karen und Co. zurückbekommen – kriegen wir dann auch Jessica [Jones] zurück?

Wann startet Daredevil: Born Again bei Disney+?

Mit der Überarbeitung müssen Marvel-Fans nun noch etwas länger auf Daredevil: Born Again warten. Die Serie mit ihren 18 Episoden (!) soll voraussichtlich 2025 zu Disney+ kommen. Fraglich ist aber, ob der aktuelle Episodenumfang beibehalten wird.

