David Corenswet würde Superman 2 für eine Star Wars-Rolle absagen: "War mein Kindheitstraum"

David Corenswet kehrt sehr sicher nochmal als Superman zurück. Bei einem kürzlichen Lügendetektortest gab er jedoch zu, dass er eine bestimmte Star Wars-Rolle bevorzugen würde.

Der neue Superman-Film von James Gunn ist übers Startwochenende direkt zum Hit an den Kinokassen geworden und hat in den USA einen Superhelden-Rekord gebrochen. Dadurch ist die Wahrscheinlichkeit gestiegen, dass der neue Hauptdarsteller David Corenswet auch in Zukunft in der DC-Rolle zu sehen sein wird. Wenn es nach dem Schauspieler ginge, würde er statt Superman 2 jedoch viel lieber ins Star Wars-Universum wechseln.

David Corenswet würde lieber als Jedi-Ritter als nochmal Superman spielen

Für Vanity Fair haben sich Corenswet und Lex Luthor-Darsteller Nicholas Hoult einem Lügendetektortest für ein gegenseitiges Interview unterzogen. An einer Stelle fragt Hoult den Superman-Star, ob er lieber nochmal Superman in Sequel-Filmen oder einen Jedi-Ritter in Star Wars spielen würde. Corenswet überlegt kurz und entscheidet sich dann für die Sternenkrieg-Saga. Die Antwort ist laut Lügendetektor ehrlich.

Hier könnt ihr das ganze Video dazu schauen:

Corenswet sagt dazu nochmal, dass er bereits für Superman 2 unter Vertrag stehen würde. Wenn es nach ihm ginge, würde er außerdem lieber einen X-Wing-Piloten im Star Wars-Universum spielen. Jedi-Ritter war früher "ein Kindheitstraum" für ihn.

Wie steht es um Superman 2?

Ein Sequel zum neuen Superman-Blockbuster wurde noch nicht offiziell angekündigt. Da Corenswet längst für eine Fortsetzung unterschrieben hat und der Film von James Gunn auf dem besten Weg ist, ein großer finanzieller Erfolg zu werden, dürfte Superman 2 aber nur eine Frage der Zeit sein.

Laut Gunn sollen Fans Superman aber innerhalb weniger Jahre wiedersehen. Vielleicht meint der Regisseur damit die kommende 2. Staffel der DC-Serie Peacemaker, in der Corenswet einen Gastauftritt in der Rolle haben könnte. John Cena hat sich bereits kurz im aktuellen DC-Blockbuster blicken lassen.