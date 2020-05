David Lynch: 10 verstörende Filme zum reduzierten Preis bei Amazon

Ein David Lynch gehört in jedes DVD-Regal. Eine Blu-ray-Box mit seinem Werk gibt es aktuell bei Amazon zu einem reduzierten Preis.

David Lynch ist in vielen Belangen anders. Seine Filme sind es auf alle Fälle. Der 74-jährige Regisseur, der zu den einflussreichsten Filmemacher der Gegenwart gehört, hat seinen letzten Film - den 17-minütigen Kurzfilm What Did Jack Do? - gleich auf Netflix veröffentlicht. Seine anderen Filme sind allerdings nicht auf dem Streamingdienst verfügbar.

Für alle jene unter euch, die sich das Werk von David Lynch zu Gemüte führen wollen, hat gerade ein sehr interessantes Angebot:

Bei Amazon gibt es die Blu-ray-Box David Lynch - Complete Film Collection * zu einem reduzierten Preis, noch bis zum 10. Juni 2020.

Das sind die Filme in der David Lynch-Box

Abgesehen von seinen Serien sind in der Blu-ray-Box 10 Filme von David Lynch verfügbar. Die Filme sind zwischen 1977 und 2006 entstanden und werfen so einen Blick auf eine künstlerische Karriere, die vor doppelbödigen Geschichten, gewaltiger sowie eigenwilliger Bildsprache und einer verwirrenden Gefühlswelt nur so strotzt.

Eine derartige Gesamtausgabe seines Werkes gab es bis dato in Deutschland noch nicht. Hier sind alle Filme aufgelistet:

Zusätzlich zu den Filmen gibt es laut der Information von Arthaus, die die Box veröffentlichen, noch über 5 Stunden Bonus-Material. Dazu gehören unter anderem die Kurzfilmreihen The Dumbland Series und Dynamic:One, sowie zahlreiche Interviews, Featurettes, Behind the Scenes und Trailer.

