DC-Action und Fantasy-Meisterwerk bei Netflix: Alle 38 neuen Filme und Serien der Woche

Netflix versüßt uns das Wochenende mit einigen neuen Filmen und Serien. Wir haben die wichtigsten Neuzugänge für euch zusammengetragen. Mit dabei ist der DC-Blockbuster Shazam!

Auf Netflix sind im Verlauf der vergangenen Tage viele neue Filme und Serien eingegangen. Zum Wochenende haben wir wieder ein paar Empfehlungen für euch herausgesucht. Weiter unten findet ihr die große Liste mit allen Neuzugängen zum Stöbern.

Neu auf Netflix: Der letzte Film mit Chadwick Boseman

Ma Rainey's Black Bottom steht als letzter Film in der Filmographie von Chadwick Boseman. Im August ist der Black Panther-Star gestorben. Hier könnt ihr ihn nochmal in einer herausragenden Rolle erleben. Der Trailer zur Einstimmung:

Ma Rainey's Black Bottom - Trailer (Deutsch) HD

Life of Pie: Einer von Ang Lees besten Filmen auf Netflix

Ang Lee ist ein vielseitiger Regisseur, der im Lauf seiner Karriere zahlreiche verblüffende Filme geschaffen hat. Zu den besten gehört die meisterhafte Literaturverfilmung Life of Pi: Schiffbruch mit Tiger, die als bombastischer Bilderrauch begeistert.

Tom Hanks wird auf Netflix in düstere Machenschaften verwickelt

Road to Perdition ist ein für Tom Hanks-Verhältnisse ungewohnt düsterer Film. Genau deswegen ist er aber auch so faszinierend. Die Comicverfilmung von American Beauty-Regisseur Sam Mendes entpuppt sich als aufwühlender Gangsterfilm.

Neue Filme bei Netflix diese Woche

Neue Serien bei Netflix diese Woche

Wie immer gilt: Die Liste ist nicht vollständig, da oft am Wochenende noch Filme und Serien erscheinen, die zuvor nicht von Netflix angekündigt wurden.

