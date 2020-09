DC-Blockbuster mit Dwayne Johnson: Neuer Widersacher steht fest

Als Black Adam erobert Dwayne Johnson demnächst das DC-Universum. Nun wurde ein Schauspieler gefunden, der ihm als mächtiger Hawkman gegenübertritt.

Dwayne Johnsons Debüt im DC-Universum rückt näher. Als Black Adam wird der Action-Star in der Welt von Batman, Wonder Woman und Co. aufschlagen. Nachdem zuletzt beim DC FanDome die Präsenz der Justice Society of America (JSA) für den Film bestätigt wurde, erreicht uns nun die nächste Casting-Entscheidung.



Wie der Variety berichtet, wird Aldis Hodge als Hawkman dem von Johnson verkörperten Black Adam gegenübertreten. Zuletzt war der Schauspieler in dem Horrorfilm Der Unsichtbare zu sehen. Darüber hinaus gehört er zum Ensemble der Crime-Drama-Serie City on a Hill, die letztes Jahr auf Showtime ihre Premiere feierte.

Black Adam und die Justice Society of America

Bei Hawkman handelt es sich um ein Mitglied der JLA, die sich weiterhin aus den Superhelden Cyclone, Doctor Fate und Atom Smasher zusammensetzt. In einem animierten Teaser-Video, das ihr euch nachfolgend anschauen könnt, wurde die für Gerechtigkeit kämpfende Truppe bereits vorgestellt.

Geschaffen wurde Hawkman von Gardner Fox und Dennis Neville. Sein erster Auftritt erfolgte 1940 an der Seite von The Flash. Später trat die Figur, die vom Planeten Thanagar stammt, nicht nur an der Seite der JSA auf, sondern gesellte sich auch zur Justice League (JLA), der wohl bekanntesten Superheldengruppierung im DC-Universum.

Auf Instagram begrüßt Dwayne Johnson den neusten Cast-Zugang zur Black Adam-Familie:

Aldis Hodge ist nicht der erste Schauspieler, der für die JSA gecastet wurde. Schon länger ist bekannt, dass Netflix-Star Noah Centineo die Rolle von Atom Smasher übernimmt, den ihr euch ungefähr als DC-Pendant zu Marvels Ant-Man vorstellen könnte. Wer Cyclone und Doctor Fate im Film verkörpert, wurde hingegen noch nicht enthüllt.

Inszeniert wird Black Adam von The Shallows-Regisseur Jaume Collet-Serra. Die erste Version des Drehbuchs stammt von Adam Sztykiel. Inzwischen wurde dieses von Rory Haines und Sohrab Noshirvani überarbeitet.

Black Adam startet am 23. Dezember 2021 in den deutschen Kinos.

