DC-Blockbuster mit Dwayne Johnson schnappt sich originalen Doctor Strange - Marvel hat ihn nur abgeschaut

Für den DC-Film Black Adam wurde jetzt James Bond-Legende Pierce Brosnan als mächtiger Zauberer besetzt. Der Zauberer Doctor Fate war eine offensichtliche Inspiration für Marvels Doctor Strange.

Für den neuen DC-Film Black Adam stürzt sich Hauptdarsteller Dwayne Johnson zurzeit in ein extremes Training, an dem er über Instagram die ganze Welt teilhaben lässt. Dadurch wird leicht vergessen, dass in dem kommenden Blockbuster auch andere Helden neben Black Adam dabei sein werden.

Jetzt gibt es neue Infos zur Besetzung des DC-Films. Wie der Hollywood Reporter berichtet, wird James Bond-Legende Pierce Brosnan in Black Adam die Rolle des mächtigen Zauberers Doctor Fate spielen. Der führt mit der Justice Society of America ein komplett neues Superhelden-Team ein.

Dabei erinnert Doctor Fate mit seinem Namen nicht gerade zufällig an einen ähnlichen Kollegen aus dem Marvel-Universum.

Für Doctor Strange wurde Marvel von DC inspiriert

In den DC-Comics ist Doctor Fate ursprünglich ein mächtiger Zauberer namens Kent Nelson, der mit verschiedenen mystischen Künsten ausgestattet ist und sich neben unserer Welt auch in anderen Dimensionen bewegen kann. Markenzeichen und starke Artefakte von Doctor Fate sind sein Helm von Nabu und das Amulett von Anubis. Mit der Zeit gab es in den Comics auch leicht veränderte Versionen der Figur.

Bei der Beschreibung des DC-Helden sind die Parallelen zu Marvels Doctor Strange kaum zu übersehen. In den DC Comics ist Doctor Fate 1940 zum ersten Mal aufgetreten. Doctor Strange hatte sein Debüt in den Marvel Comics dagegen erst im Jahr 1963.

Dabei ist es kein Geheimnis, dass sich Marvel und DC über die Jahrzehnte oft gegenseitig beeinflusst haben und Charaktere aus den verschiedenen Comic-Universen starke Ähnlichkeit miteinander haben. Auch wenn es keine offiziellen Aussagen dazu gibt, diente Doctor Fate offensichtlich als deutliche Inspiration für Doctor Strange.

Doctor Strange und Doctor Fate verschmelzen im Comic zum mächtigsten Zauberer des Universums

Ende der 90er-Jahre ist eine Reihe sogenannter Amalgam Comics erschienen, in denen unterschiedliche Held*innen und Schurk*innen aus dem Marvel- und DC-Universum miteinander verschmolzen sind. Hier wurden auch Doctor Fate und Doctor Strange zu Doctor Strangefate kombiniert. Ihre vereinten Kräfte bringen endgültig den mächtigsten Zauberer des Universums hervor.

Solche Crossover-Fantasien sind im Kino aber noch nicht denkbar. Hier erleben wir den ersten Realfilm-Auftritt von Doctor Fate dann in Black Adam mit Dwayne Johnson, der 2022 starten soll.

