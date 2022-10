DC-Fans dürften ausrasten: Neuer Superman-Film mit Henry Cavill ist jetzt wirklich geplant

Warner will DC-Fans anscheinend wirklich ihren größten Traum erfüllen. Ein neuer Superman-Film mit Henry Cavill, der Man of Steel 2 werden soll, ist jetzt in aktiver Entwicklung.

Ein neuer Superman-Film mit Henry Cavill ist gerade so konkret wie nie geworden. Seit Jahren wünschen sich DC-Fans, dass der Man of Steel-Star nochmal in seiner Paraderolle zurückkehrt. Auch der Schauspieler selbst hat immer wieder öffentlich darüber gesprochen, wie sehr ihm der Charakter am Herzen liegt und dass er für einen weiteren Auftritt bereit wäre.

Aktuellen Infos zufolge befindet sich ein Man of Steel-Sequel, für das Cavill deutlich gewünscht wird, jetzt in aktiver Entwicklung.

Schaut hier noch den Trailer zum Snyder-Cut von Justice League mit Henry Cavill:

Zack Snyder’s Justice League - Trailer (Deutsch) HD

Warner arbeitet an Man of Steel-Fortsetzung mit Henry Cavill

In einem längeren Artikel gibt der Hollywood Reporter Einblicke in den aktuellen Stand von DC bei Warner. Neben dem kurz bevorstehenden Release von Black Adam mit Dwayne Johnson, in dem Henry Cavill sehr wahrscheinlich schon kurz als Superman zurückkehrt, soll das Studio jetzt auch schon an einem Man of Steel-Sequel arbeiten.

Wie aus dem Bericht hervorgeht, soll das DC-Projekt von Charles Roven produziert werden, während Warner zurzeit nach Drehbuchautor:innen sucht. Ganz oben auf der Wunschliste des Studios befindet sich angeblich der aktuelle Mission: Impossible-Regisseur Christopher McQuarrie.

Weitere Details zum geplanten Man of Steel 2 gibt es noch nicht, aber das Studio will definitiv Henry Cavill zurückbringen. Vertraglich ist hier noch nichts offiziell. Anscheinend wird die Rückkehr des Stars in der DC-Rolle jetzt als groß angelegtes Comeback vorbereitet, falls er (ziemlich sicher) schon mal in der Post-Credit-Szene von Black Adam auftaucht.

Davon könnt ihr euch dann selbst ab dem 20. Oktober überzeugen, wenn Black Adam in den deutschen Kinos startet.

Freut ihr euch auf Man of Steel 2 mit Henry Cavill?