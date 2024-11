DC-Fans nach The Penguin-Finale am Boden zerstört: "Das ist einer der tragischsten Tode in einer Serie"

Die 8. Folge von The Penguin endet mit einem extrem düsteren Moment. Fans der DC-Serie zeigen sich bestürzt über den Tod einer beliebten Figur aus der Batman Epic Crime Saga.

Vor zwei Jahren startete The Batman im Kino und legte den Grundstein der Batman Epic Crime Saga. In den vergangenen Wochen wurde das unabhängige DC-Universum um seine erste Spin-off-Serie erweitert: The Penguin. Nach acht Episoden endet diese mit einem brutalen Paukenschlag, der noch lange nachhallen wird.

Achtung, es folgen Spoiler!

Das Finale von The Penguin schockt DC-Fans mit dem Tod einer liebgewonnenen Figur

Im Finale von The Penguin spitzen sich die Ereignisse in der Unterwelt von Gotham City zu. Oswald "Oz" Cobb (Colin Farrell) ist fest entschlossen, die Macht über die Straßen der eisigen Metropole endgültig an sich zu reißen. Sein großer Masterplan scheint aufzugehen. Doch eine Sache muss er noch erledigen, bevor er unantastbar ist.

Acht Folgen lang konnten wir beobachten, wie Oz mit Victor "Vic" Aguilar (Rhenzy Feliz) zusammenarbeitet. Eigentlich wollte er den obdachlosen Jugendlichen bereits in der ersten Folge eliminieren, um seine Spuren zu verwischen. Schlussendlich überzeugte ihn jedoch der flehende Blick und er stellte Vic als seine rechte Hand ein.

Am Ende der 8. Folge von The Penguin kommt Oz allerdings zu dem Entschluss, dass Vic zu viel gesehen hat. Er ist keine praktische Hilfe mehr, nicht einmal mehr ein Bauernopfer, das er benutzen kann. Vic stellt eine Gefahr für das Imperium dar, das er sich mühsam aufgebaut hat. Mit seinen eigenen Händen erwürgt Oz den Jungen.

Mehr zu The Penguin könnt ihr in unserem Podcast nachhören:

Oz tötet Vic im Finale von The Penguin: So reagieren DC-Fans auf den erschreckenden Twist

Es ist der abgründigste Moment einer Serie, der es wirklich nicht an Abgründen mangelt. Kein Wunder, dass viele DC-Fans nach dieser schockierenden Wendung am Boden zerstört sind. Vic war einer der wenigen Hoffnungsschimmer im vom Verbrechen verseuchten Gotham. Jetzt wurde er vom Teufel persönlich um die Ecke gebracht.

Auf X (ehemals Twitter) kommen viele DC-Fans zusammen und teilen ihre Trauer über den Verlust der liebgewonnenen Figur. "Das ist einer der herzzerreißendsten und tragischsten Tode in einer Serie in jüngerer Vergangenheit", schreibt ein Fan und teilt den schmerzlichen Augenblick, in dem Oz seine hässlichste Seite offenbart.

Besonders bitter: Entgegen aller Wahrscheinlichkeit hat es Vic bis zu den letzten Minuten geschafft, nur, um am Ende doch ins Gras beißen zu müssen.

Oz richtet sich mit den Worten "I can’t bring you with me this time" an Vic, bevor er ihm den Garaus bereitet. Dieses Zitat werden DC-Fans nie wieder vergessen.

Egal, wie sehr ihr euch gegen euren Bildschirm schmeißt: Niemand kann Vic retten. Die kreativen Köpfe hinter der Serie haben ein kompromissloses Ende geschaffen.

Emotionale Schreie und Nervenzusammenbrüche stehen beim Finale von The Penguin auf der Tagesordnung, aber nichts trifft einen so sehr wie Vics Tod.

Vic, so unschuldig, aufrichtig und loyal, hat sein Vertrauen definitiv in die falsche Person gesetzt. Spätestens jetzt dürfte niemand mehr auf Oz' Seite stehen.

Ja, das bricht einem das Herz.

Wie geht die Geschichte von The Penguin weiter? Kommt Staffel 2 oder ist jetzt schon Schluss?

Von Vic werden wir in der Batman Epic Crime Saga nichts mehr sehen. Die Geschichte von Oz ist dagegen noch nicht abgeschlossen. In der Kino-Fortsetzung The Batman Part II wird sich der Bösewicht wieder mit Robert Pattinsons dunklem Ritter anlegen. Ob darüber hinaus eine 2. Staffel von The Penguin kommt, ist unklar.

Zum Weiterlesen: Alle wichtigen Infos zur Zukunft der Batman Epic Crime Saga

Colin Farrell signalisierte zwar bereits, dass er sich durchaus vorstellen könnte, für weitere Episoden zurückzukehren, wenn ihn die Drehbücher überzeugen. Vorerst wurde The Penguin allerdings nur als Miniserie konzipiert, die als Brücke zwischen den beiden Batman-Filmen fungiert. Weitere Pläne sind bis dato nicht bekannt.