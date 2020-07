DC/Marvel-Doppel bei Netflix: 2 Superhelden-Überraschungen bald zum Streamen

In das neue Angebot von Netflix haben es auch zwei Superhelden-Filme geschafft. Abonnenten dürfen sich im August auf Venom und Aquaman freuen.

Heute hat Netflix alle Titel an neuen Filmen und Serien für den kommenden August vorgestellt. Neben Highlights wie dem kontroversen Horror-Drama mother! mit Jennifer Lawrence und der neuen deutschen Thriller-Serie Biohackers kommen im nächsten Monat auch Superhelden-Fans auf ihre Kosten.

Der Marvel-Antihelden-Film Venom mit Tom Hardy und der DC-Blockbuster Aquaman mit Jason Momoa werden im August ebenfalls für Netflix-Abonnenten zum Streamen verfügbar sein.

Ende August kommt Venom zu Netflix

In Venom spielt Tom Hardy die Rolle des Fotografen Eddie Brock, der mit einer zähflüssigen, schwarzen Flüssigkeit in Berührung kommt und dadurch zum Träger eines außerirdischen Wesens wird. Während der Alien-Symbiont Eddie Superkräfte verleiht, wirkt er sich durch seine brutale, ungezügelte Art auch immer negativer auf die Persönlichkeit des Protagonisten aus.

Bei einem Budget von rund 100 Millionen Dollar wurde der Marvel-Film ein überragender Erfolg, der bis heute weltweit über 850 Millionen Dollar eingespielt hat. Venom steht Netflix-Abonnenten ab dem 31. August 2020 zum Streamen zur Verfügung.

Hier könnt ihr euch den deutschen Trailer zu Venom anschauen

Venom - Trailer 2 (Deutsch) HD

Aquaman kommt etwas früher als Venom zu Netflix

Nachdem er in Batman v Superman: Dawn of Justice seinen ersten kurzen Auftritt hatte, markiert Aquaman den großen Solofilm des DC-Superhelden. In dem Blockbuster von James Wan spielt Jason Momoa Aquaman, der einen geplanten Krieg seines Halbbruders sowie Königs von Atlantis Orm gegen die Menschen verhindern muss. Netflix-Abonnenten können Aquaman ab dem 25. August 2020 streamen.

Schaut euch den deutschen Trailer zu Aquaman an

Aquaman - Final Trailer (Deutsch) HD

Eine vollständige Übersicht des Netflix-Angebots im August findet ihr ebenfalls bei uns. Zu den Highlights im kommenden Monat zählt beispielsweise auch der Sci-Fi-Action-Blockbuster Project Power mit Joseph Gordon-Levitt und Jamie Foxx in den Hauptrollen.

