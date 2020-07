Neu bei Netflix im August: Horror-Wahnsinn und Nachschub für Sci-Fi-Fans

So kräftig hat Netflix schon länger nicht mehr aufgefahren. Das Filmangebot im August strotzt vor Highlights. Horror, Sci-Fi, Marvel, DC und hochwertige exklusive Originale sind dabei.

Das Netflix-Programm für den August kann sich wirklich sehen lassen. Vor allem Filmhighlights streut der Streamingdienst über den gesamten Monat. Zu Beginn des Augusts ballen sich die Neuzugänge traditionell am heftigsten. Darren Aronofskys Horror-Aufreger mother! grüßt vom Monatsanfang.

6 Blu-rays für 30 Euro Zum Deal Jurassic World und mehr

Doch auch in der zweiten Hälfte fährt Netflix Deutschland kräftig auf: Nach dem interaktiven Unbreakable Kimmy Schmidt: Kimmy vs. the Reverend kommen noch der Sci-Fi-Thriller Project Power und Aquaman, bevor Venom den Monat beschließt.



mother!: Das Horror-Highlight des Monats bei Netflix

Mother! - Trailer (Deutsch) HD

Verfügbar ab: 1. August

Darum ist das interessant: mother! sorgte schon im Vorfeld seiner Veröffentlichung für Aufregung unter Kritikern. Der Horrorfilm ist bis heute umstritten, weil er seine Zuschauer bis zum Ende an der Nase herumführt. Macht euch auf eine außergewöhnliche Horrorerfahrung gefasst.

Darum geht es: In Darren Aronofskys Psycho-Drama mother! bekommen Jennifer Lawrence und Javier Bardem unerwarteten Besuch, der die Idylle ihres Heims und ihrer Beziehung zu zerstören droht. Eine ausführlichere Inhaltsangabe ist eigentlich nicht möglich ohne Interpretation der Geschichte.



Project Power: Science Fiction - Das Netflix-Original des Monats

Project Power - Trailer (Deutsch) HD

Verfügbar ab: 14. August



Darum ist das interessant: Mit Project Power präsentiert Netflix handfestes Blockbusterkino für Zuhause, der Film steht damit in einer Reihe von The Old Guard oder Tyler Rake, die ebenfalls direkt zu Netflix kamen. Auch der raue Superhelden-Ansatz erinnert an den Charlize Theron-Film. Um das begehrte Drehbuch von Project Power gewann der Streamingdienst einen Bieterkrieg.



Darum geht es: Die Geschichte des Sci-Fi-Thrillers klingt in der Tat originell. Eine geheimnisvolle neue Pille soll einem Menschen für 5 Minuten individuelle Superkräfte verleihen. Doch diese sind nicht voraussehbar und sorgen schon bald für extreme Kriminalität in New Orleans. Die Besetzung ist mit Jamie Foxx und Joseph Gordon Levitt hochkarätig.



London Has Fallen: Der Actionblockbuster des Monats bei Netflix

London Has Fallen - Trailer (Deutsch) HD

Verfügbar ab: 1. August



Darum ist das interessant: Gerard Butler ist einer der wenigen Schauspieler, der noch traditionelle Action- und Katastrophenfilme in die Kinos hievt und damit Erfolge einfährt. So erschuf er sich eine eigenartige, aber spektakuläre Nische, zu der die Fallen-Reihe gehört, aber auch Flops wie Geostorm.



Darum geht es: In London Has Fallen, dem Sequel zu Olympus Has Fallen, toben sich Gerard Butler und Aaron Eckart in der britischen Hauptstadt aus. Nachdem der britische Premierminister unter noch ungeklärten Umständen ums Leben gekommen ist, soll die international versammelte Trauergesellschaft in der Downing Street 10 von Terroristen dazu genutzt werden, um die Führer der freien Welt aus selbiger zu tilgen.

Biohackers: Die spannendste Serie des Monats bei Netflix

Biohackers - S01 Trailer (Deutsch) HD

Verfügbar ab: 20. August



Darum ist das interessant: Biohackers, die nächste deutsche Netflix-Serie, wurde von dem Streaminganbieter aus dem April in den Sommer geschoben - wegen der Corona-Pandemie. Die Thematik war im Frühling, zum ersten Höhepunkt der Krise, einfach zu aktuell.



Darum geht es: Mia Akerlund (Luna Wedler) studiert Medizin an der angesehenen Universität Freiburg. Dort zeigt sie ein gesteigertes Interesse an gefährlicher Biohacking-Technologie. Doch hinter ihrem Interesse versteckt sich ein dunkles Familiengeheimnis. Sie will die mysteriösen Umstände des Todes ihres Bruders aufdecken.



Alle Filme bei Netflix im August in der Übersicht

Alle Serien bei Netflix im August in der Übersicht

Shows

4. August: Sam Jay: 3 in the Morning

7. August: Sing on! Germany

11. August: Rob Schneider: Asian Momma, Mexican Kids



Snowpiercer bei Netflix - Wie gut ist Staffel 1?

Snowpiercer gehört zu den aufwendigsten Science-Fiction-Serien des Jahres. Nach dem Staffelfinale bei Netflix blickt das Streamgestöber -Team zurück auf die 1001 Wagen der Serie, die gelungenen und weniger gelungenen Figuren und größere Story.

Wurde das Potenzial des dystopischen Snowpiercer-Konzepts ausgeschöpft? Jenny, Hendrik und Max diskutieren im Podcast genau diese Frage und geben einen Ausblick auf die 2. Staffel der Sci-Fi-Serie.



Was wandert sofort auf eure Watchlist?