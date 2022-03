DC-Regisseur ist immer noch am Boden zerstört wegen drei Jahre altem Fehler

Vor drei Jahren eroberte der DC-Held Shazam! zum ersten Mal die große Leinwand. Damit einhergehend hat sich auch ein Fehler ins DC-Universum geschlichen, den Regisseur David F. Sandberg bis heute bereut.

Shazam! war für DC ein voller Erfolg: Der vergleichsweise günstig produzierte Superhelden-Blockbuster überzeugte sowohl an den Kinokassen als auch beim Publikum. Sogar eine Fortsetzung befindet sich schon auf dem Weg zu uns: Im Dezember startet Shazam 2: Fury of the Gods in den Kinos – und tritt gegen Avatar 2 an.

Dieser Umstand macht Regisseur David F. Sandberg ein bisschen nervös, wie er auf Twitter durchblicken lässt. Nicht zuletzt war Avatar ein Box-Office-Überflieger. Als Sandberg den Vorschlag erhält, die Postproduktion schneller über die Bühne zu bringen, um das Shazam-Sequel früher in die Kinos zu bringen, lehnt er dankend ab.

DC-Blockbuster: Welcher Fehler versteckt sich in Shazam?

Das hat einen bestimmten Grund: Noch heute schämt er sich für einen Fehler, der sich in der Postproduktion des ersten Shazam-Films eingeschlichen hat. Auf Twitter teilt er den Videobeweis: In einer Szene mit Mark Strongs Bösewicht ist unsaubere Effektarbeit zu erkennen, allerdings nur, wenn man wirklich ganz genau hinschaut.

Was den meisten Zuschauenden bis heute nicht aufgefallen sein dürfte, beschäftigt den Shazam-Regisseur drei Jahre nach dem Kinostart seines DC-Einstands immer noch sehr. Sandberg ist froh über jede Minute, die er länger an Shazam 2: Fury of the Gods feilen kann, der in den USA am 16. Dezember 2022 in die Kinos kommt.

Korrigierter DC-Film: Wie gut ist der Snyder-Cut?

Die Justice League erstrahlt im sogenannten Snyder-Cut als neuer Film. Jahrelang bemühten sich Fans um die originale Schnittfassung des DC-Blockbusters von Zack Snyder. Jetzt streamt Zack Snyder's Justice League in Deutschland.

In dieser Folge von Streamgestöber beantworten wir die Frage, ob sich der vierstündige Film wirklich lohnt. Wie viele Änderungen gibt es, was hat es mit dem seltsamen Bildformat auf sich und bereichert der umstrittene Epilog den DC-Blockbuster?



Ist euch dieser Fehler in Shazam! aufgefallen?