Deadpool 2 geschnitten bei ProSieben: Unzensierte Fassung kommt später

Heute strahlt ProSieben Deadpool 2 als deutsche Free-TV-Premiere aus. Da der Film um 20:15 Uhr läuft, wird er geschnitten sein. Ungekürzt gibt's den Film einen Tag später.

Auch in Deadpool 2 dürfen sich alle Fans des brutal-vulgären Antihelden wieder auf unzählige Popkulturreferenzen, Meta-Gags und spitze Seitenhiebe gegen Superhelden aus sämtlichen Lagern freuen. Die Fortsetzung zum extrem erfolgreichen Erstling wird heute Abend als deutsche Free-TV-Premiere von ProSieben ausgestrahlt.

Wer die politisch unkorrekte Superhelden-Parodie in vollem Ausmaß genießen will, wird zur besten Sendezeit um 20:15 Uhr jedoch enttäuscht. ProSieben darf den Film aus gesetzlichen Gründen dann nicht ungeschnitten ausstrahlen.

Deadpool 2 läuft heute Abend nur geschnitten auf ProSieben

Da Deadpool 2 in Deutschland wie auch schon der Vorgänger eine FSK 16-Freigabe bekommen hat, darf der Film nicht vor 22 Uhr im Free-TV ausgestrahlt werden. Wie genau die Kürzungen im deutschen Fernsehen ausfallen werden, steht vor der Ausstrahlung noch nicht genau fest. Laut Schnittberichte soll der Film in einer ca. 3 Minuten kürzeren FSK 12-Fassung gezeigt werden.

Deadpool 2 läuft einen Tag später ungekürzt auf ProSieben

Wer die ungeschnittene Fassung von Deadpool 2 schauen will, bekommt auf ProSieben einen Tag später die Gelegenheit. Am Ostermontag um 22:40 Uhr wird das Sequel nochmal ausgestrahlt, diesmal nach 22 Uhr und dadurch in der ungekürzten FSK 16-Version.

© Disney Ryan Reynolds und Morena Baccarin in Deadpool 2

Die zusätzlichen Deadpool 2-Schnittfassungen

Darüber hinaus existiert Deadpool 2 in weiteren Fassungen. Neben der unzensierten Kinofassung gibt es auch noch einen ca. 14 Minuten längeren sogenannten Super Duper Cut, in dem viele Actionszenen noch erweitert wurden und auch neue Charaktermomente enthalten sind. Diese Version gibt es bei uns auf Blu-ray oder digital zum Kauf.

Zusätzlich wurde auch eine kinderfreundliche Schnittfassung von Deadpool 2 erstellt. In der alternativen Version, die passend zum Weihnachtsgeschäft 2018 erschienen ist, wurden sämtliche härteren Aspekte des Films entfernt. Neu dazu kommt eine Rahmenhandlung, in der der Antiheld aus dem Klassiker Die Braut des Prinzen vorliest.

Auf ProSieben wird Deadpool 2 gekürzt am Ostersonntag um 20:15 Uhr ausgestrahlt. Die ungekürzte Fassung läuft am Ostermontag um 22:40 Uhr.

In welcher Version wollt ihr Deadpool 2 schauen?