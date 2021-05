Deadpool vs. Britney Spears: Spektakulärer Action-Trailer beweist, dass Ryan Reynolds seiner besten Rolle einfach nicht entkommt

Im Trailer zu Killer's Bodyguard 2 will Ryan Reynolds der Gewalt abschwören. Aber dann kommt es zu blutiger Deadpool-Action - trotz sanfter Britney Spears-Klänge.

Ryan Reynolds wird auf ewig ein freudiger Deadpool-Sklave sein. Selbst wenn der kanadische Schauspieler demnächst für irgendeine geniale Jahrtausend-Performance im Oscar-Regen baden geht, wird er bereitwillig zu Marvels vorlautem Masken-Pistolero zurückkehren, denn die Mischung aus atemlosen Selbstironie-Salven und blutiger Action passt einfach zu gut zu ihm. Das beweist nun auch der deutsche Trailer zu Killer's Bodyguard 2, in dem nach Deadpool-Manier flotte Sprüche und brachiale Schießereien perfekt ineinandergreifen.

Schaut euch hier den deutschen Trailer zu Killer's Bodyguard 2 an

Killer's Bodyguard 2 - Trailer (Deutsch) HD

Ryan Reynolds therapiert sich in Killer's Bodyguard 2 mit Britney Spears

Aber zunächst einmal sieht im Nachfolger zu Killer's Bodyguard alles nach purer Entspannung aus: Personenschützer Michael Bryce (Reynolds) will nach den mörderischen Sperenzchen von Teil 1 einfach nur noch abschalten, das Bodyguarding an den Nagel hängen und vor allem den Gedanken an Killer Darius Kincaid (Samuel L. Jackson) hinter sich lassen. Den sollte er im Vorgänger beschützen - und hat von dem bunten Blumenstrauß an lebensbedrohlichen Situationen ein handfestes Trauma davongetragen.

Ryan Reynolds kann aufatmen: Deadpool darf ins MCU

Also erstmal Kontrastprogramm: Sandweiße Strände, Selbsthilfe-Bücher und die sanften Klänge von Britney Spears zur Zerstreuung. Aber die währt nicht lange: Darius' Frau Sonia (Salma Hayek) unterbricht die Therapie-Ferien im Kugelhagel und rekrutiert seine Hilfe.

© Paramount Unfreiwillig im Bodyguard-Schlamassel: Ryan Reynolds mit Salma Hayek und Samuel L. Jackson

Ihr Mann hat sich nämlich wieder mal in eine unangenehme Zwickmühle manövriert. Unter äußersten Protesten billigt ihr Bryce seine Hilfe zu, will aber aus therapeutischen Gründen bis auf Weiteres auf Gewalt verzichten - und zieht so gegen böse Buben schonmal mit dem Pfefferspray in die Schlacht.

Ryan Reynolds kommt an Deadpool-Action in Killer's Bodyguard 2 nicht vorbei

Aber auch wenn die 45er darum vorerst noch im Waffenschrank einmotten darf: Killer's Bodyguard 2 bietet Deadpool-Action vom Feinsten: selbstironische Quengeleien am Fließband, brachialer Pointenhumor und Schießereien en masse sind genau das, was wir uns auch von Marvels großmäuligstem Übermenschen erhoffen würden.

Ryan Reynolds witziger Plan: Marvel-Crossover in Deadpool 3

Wann kommt Killer's Bodyguard 2 im Kino?

Und im Gegensatz zu Deadpool 3 ist der erfolgreiche Mix für Killer's Bodyguard 2 schon fast zum Greifen nahe: Der Action-Kracher soll am 19. August 2021 in den Kinos starten.

