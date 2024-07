Deadpool & Wolverine bringt am Ende den besten Marvel-Cameo zurück: Die Abspannszene erklärt

Deadpool & Wolverine führt die Tradition der Abspannszenen im Marvel Cinematic Universe fort. Was euch in der Post-Credit-Szene des MCU-Blockbusters erwartet, erfahrt ihr hier.

Das große Multiversums-Spektakel Deadpool & Wolverine ist vollgepackt mit Überraschungen. Ryan Reynolds und Hugh Jackman zelebrieren ihren gemeinsamen Einstand im Marvel Cinematic Universe mit jeder Menge Gewalt, derben Sprüchen und massig Cameos. Das MCU-Debüt stellt die Tradition der Abspannszenen allerdings etwas auf den Kopf.

Ihr wollt wissen, ob es während und nach dem Abspann von Deadpool & Wolverine noch etwas zu sehen gibt oder ihr ruhigen Gewissens den Kinosaal verlassen könnt? Dann seid ihr hier genau richtig. Was euch am Ende des Films erwartet, haben wir hier für euch zusammengefasst. Achtung, weiter unten finden sich massive Spoiler.

Wie viele Abspannszenen hat Deadpool & Wolverine?

Fans des Marvel Cinematic Universe kennen das Spiel bereits. Am Ende der meisten Filme gibt es in der Regel zwei Bonusszenen: eine Mid-Credit-Szene nach dem ersten Teil des Abspanns sowie eine Post-Credit-Szene ganz am Ende. Im Fall von Deadpool & Wolverine gibt es nur eine Extraszene nach den Credits.

Ist die Post-Credit-Szene von Deadpool & Wolverine wichtig?

Die kurze Antwort: Nein. Am Ende des Abspanns erwartet euch ausnahmsweise keine klassische Marvel-Post-Credit-Szene, die als Teaser für kommende MCU-Projekte dient. Kein Nick Fury, der ein Heldenteam zusammenstellen will oder ein neuer Superheld mit Starbesetzung, der in ferner Zukunft noch wichtig werden könnte. Auch für das Verständnis des Films ist die Szene nicht ausschlaggebend.

Schaut hier nochmal den finalen Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Lohnt es sich trotzdem, den Abspann sitzen zu bleiben? Wer nicht direkt aus dem Kinosaal stürmen will, wird während der Credits mit einem rührenden und nostalgischen Marvel-Supercut überrascht. Zu Green Days Time of Your Life gibt es dabei Szenenausschnitte und Behind-the-Scenes-Material aus zahlreichen vergangenen Marvel-Projekten aus dem Hause 20th Century Fox zu sehen.

Erst nachdem alle Credits über die Leinwand gezogen sind, folgt schließlich eine richtige Zusatzszene. Wenn ihr wissen möchtet, welche Überraschungen euch darin erwarten oder ihr vielleicht schon verpasst habt, dann findet ihr im nächsten Abschnitt eine Erklärung der Gag-Szene am Schluss.

Achtung, letzte Spoiler-Warnung!



Die Abspannszene von Deadpool & Wolverine: Ein Marvel-Held hält eine flammende Hassrede

Statt eines neuen überraschenden Cameos oder eine Vorbereitung auf die mögliche Zukunft von Deadpool und Wolverine endet das Marvel-Spektakel mit einer Szene, die einen vorherigen Witz aus dem Film nochmal aufgreift. Das lohnt sich besonders für alle Marvel-Fans, die noch mehr von Chris Evans als Johnny Storm sehen wollen.

20 Century Fox Chris Evans als Johnny Storm in Fantastic Four

In der Abspannszene befinden wir uns erneut in den Räumlichkeiten der Time Variance Authority (TVA). Deadpool wendet sich an das Publikum, um eine Klarstellung zu fordern. In einer früheren Szene offenbarte er der Schurkin Cassandra Nova (Emma Corrin), dass sich Johnny Storm äußerst abfällig über sie geäußert hat. Das Fantastic Four-Mitglied bestritt den Vorwurf, wurde aber trotzdem brutal enthäutet.

Hat Deadpool etwa gelogen und Johnny "Flamme an" Storms Tod zu verschulden? Jetzt bekommen wir die Auflösung: Tatsächlich hat Johnny all die obszönen und beleidigenden Dinge über Cassandra Nova gesagt. Was folgt, ist eine 45-sekündige Wuttirade, in der Chris Evans schamlos über die Bösewichtin herzieht.

Ob diese Szene tatsächlich so passiert ist oder Deadpool vielleicht die Realität zu seinen Gunsten verändert hat, bleibt Interpretationssache. Eines ist aber sicher: Aus Captain Americas Mund hätten wir diese Worte niemals zu hören bekommen.

Deadpool & Wolverine läuft seit dem 24. Juli 2024 in den deutschen Kinos. Es ist der einzige Film aus dem Marvel Cinematic Universe, der dieses Jahr die Leinwand erobert.