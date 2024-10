Deadpool & Wolverine kommt schon in 2 Wochen (!) zu Disney+: Das ist das Startdatum

4 Monate nach Kinostart dürfen sich Marvel-Fans auf den Einzug von Deadpool & Wolverine auf Disney+ freuen. Der Streamer hat das offizielle Startdatum bekanntgegeben.

Mit Deadpool & Wolverine hat Marvel-Fans in diesem Jahr ein absolutes Highlight erreicht. Der Superhelden-Streifen hat nicht nur den großmäuligen Söldner (Ryan Reynolds) in seinem dritten Kinoabenteuer mit X-Men-Legende Wolverine (Hugh Jackman) zusammengebracht, sondern auch 26 Jahre Marvel-Geschichte vereint.

Wenn ihr den milliardenschweren Streifen im Kino verpasst habt oder schon aufgeregt darauf wartet, ihn noch einmal in euren eigenen vier Wänden zu sehen, kommt bald endlich eure Chance. Denn Deadpool & Wolverine erscheint schon in wenigen Wochen im Streaming-Abo bei Disney+.

Deadpool & Wolverine kommt im November zu Disney+

In einer offiziellen Vorschau haben Marvel und Disney+ eine Reihe von Titeln geteast (via One Take ), die uns in den kommenden Monaten auf dem Streamer erwarten. Neben Serien wie Daredevil: Born Again und Eyes of Wakanda findet sich darunter auch Deadpool & Wolverine. Demnach wird der Superhelden-Kracher ab dem 12. November 2024 auf Disney+ bereitstehen.

Schaut hier noch einen Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Finaler Trailer (Deutsch) HD

Darin hat sich Wade Wilson eigentlich als Superheld zur Ruhe gesetzt, um ein normales Leben zu fristen. Doch der Frieden hält nicht lange an. Denn schon bald wird er vom TVA-Mitarbeiter Mr. Paradox (Matthew Macfayden) entführt, um seine eigene Zeitlinie zu retten. Damit ihm das gelingt, muss er sich mit einer Variante von Wolverine aus dem Multiversum zusammentun.

Ihr könnt nicht warten? So streamt ihr Deadpool & Wolverine schon jetzt

Wenn ihr es bis zum 12. November 2024 nicht mehr aushaltet, habt ihr die Möglichkeit Deadpool & Wolverine schon jetzt auf euren heimischen Bildschirmen zu streamen. Der Film steht bereits seit Anfang Oktober als Video-on-Demand bei Amazon Prime Video* zur Verfügung.

